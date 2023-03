¿Cuándo se puede hacer la declaración de la Renta este año?

La declaración de la Renta casi siempre supone un quebradero de cabeza para los contribuyentes. Especialmente para el ejercicio correspondiente a 2022, ya que Hacienda incorpora novedades fiscales a tener en cuenta en lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). Eso sí, lo que no cambia es que tendrán la obligación de realizar este trámite aquellas personas que obtuvieran rendimientos del trabajo de un único pagador que superasen los 22.000 euros anuales. Sin embargo, es ahora cuando viene el cambio sustancial.

¿Cuándo estás obligado a hacer la declaración de la Renta?

No tendrán que realizar la declaración de la Renta quienes perciban rentas del trabajo de más de un pagador si la suma de dichos rendimientos no superase los 15.000 euros, a diferencia de los 14.000 euros anteriores. Este límite se aplica siempre que la suma de los ingresos entre el segundo y el resto de pagadores no exceden 1.500 euros anuales.

Otro punto a tener en cuenta es que, entre las modificaciones que el Gobierno de España aprobó, se encuentra el alza del gravamen de hasta un 27% para las rentas de capital entre 200.000 y 300.000 euros.

Fechas de campaña de la Renta 2022

El próximo 11 de abril, martes, será el día oficial de inicio de la campaña de la declaración de la Renta 2022. A partir de ese día ya estarán disponibles los borradores de los contribuyentes que lo soliciten a través de Internet. En concreto, deberán acceder al servicio de Renta WEB que ofrece la Agencia Tributaria. Esta opción estará disponible hasta el último día de la campaña, el 30 de junio.

Pero quienes quieran presentar su declaración con ayuda de la Agencia Tributaria deberán esperar hasta el día 5 de mayo, fecha en la que arrancará la atención telefónica. Eso sí, previa cita que se podrá solicitar desde el día 3 de mayo. Por su parte, la atención presencial en las oficinas de Hacienda comenzará el 1 de junio. También habrá que pedir cita previa, disponible desde el 25 de mayo.