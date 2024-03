¿Cuándo sube el IVA en el precio de la luz? Así se calcula la nueva factura

El IVA de la factura de la luz sube este mes de marzo al 21% porque durante el mes de febrero los precios han sido bajos y la media mensual queda por debajo de los 45 euros megavatio hora (MWh). Eso no quiere decir que el próximo mes el IVA vuelva al 10%. Todo dependerá de cómo sean los precios en el día a día. Es la nueva fórmula co la que cada mes se calculará la factura de la luz. Los consumidores tienen ahora por delante un mes de marzo en el que pagarán más por la luz y el euríbor no parece que de muchas alegrías a los hipotecados.

Cómo se calcula la nueva factura de la luz

La decisión del Gobierno de aplicar este año un IVA rebajado al 10% sobre el recibo de la luz se condicionó a que el precio del MWh en el mercado mayorista se situara por encima de 45 euros al mes. No obstante, si el precio de la luz baja de ese tope, el IVA vuelve al 21% el mes siguiente. La última semana de febrero todo indicaba a que en marzo pagariamos más IVA en la factura de la luz. Y eso sucede ya desde hoy.

¿Por qué pagarás más de luz en marzo?

Los efectos de la borrasca Louis han desplomado el precio de la electricidad en los últimos días, impulsado por la generación eólica en el país, acompañada de una importante presencia de la solar, lo que ha llevado a encadenar tres días por debajo del listón de los 4 euros/MWh y a sumar una gran cantidad de horas a cero euros/MWh -este precio no se traslada luego al recibo exactamente a ese precio, ya que existen unos costes fijos para el consumidor eléctrico, por peajes, cargos y ajustes del sistema-.

Los 45 euros/MWh como media mensual del mercado diario eléctrico fue el límite que se estableció en junio de 2021, dentro del Real Decreto-Ley por el que se adoptaban medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, para mantener el IVA reducido.

En el Real Decreto 8/2023 del pasado mes de diciembre se mantenía este límite sobre el que debería estar el precio medio mensual del 'pool' para la vigencia del IVA en el 10% hasta el próximo 31 de diciembre.

"Titulares de contratos de suministro de electricidad, cuya potencia contratada (término fijo de potencia) sea inferior o igual a 10 kW, con independencia del nivel de tensión del suministro y la modalidad de contratación, cuando el precio medio aritmético del mercado diario correspondiente al último mes natural anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 euros/MWh", señalaba la normativa para aplicar el vigente tipo del 10%.

La aplicación del IVA del 21% sería a mes vencido, así, si en febrero el precio medio del 'pool' queda por debajo de esos 45 euros/MWh regresará a ese nivel en la factura de marzo.

¿Cuánto se encarece la factura?

Según cálculos de Selectra, con el IVA al 21%, el incremento en el recibo de la luz será de unos 7,48 euros para el mes de marzo, comparado con los impuestos de 2023 y de unos 4,56 euros comparado con enero y febrero. Así, la factura anual con el IVA al 21% pasará a subir unos 90 euros al año.

A finales del año pasado el Gobierno decidió ir recuperando de manera progresiva la fiscalidad que existía sobre la electricidad. Así, el IVA subió del 5% al 10% para este año. El Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) se decidió su subida progrevia. A finales de 2023 se situaba en el 0,5%, y con la entrada en 2023 escaló hasta 2,5%, nivel en el que se mantendrá este primer trimestre para subir al 3,8% en el segundo trimestre y terminar a lo largo del año de alcanzar el nivel de 5,11%.

La media del mercado mayorista de la electricidad de este febrero apunta a que será casi una tercera parte de los 133,47 euros/MWh del mismo mes del año pasado y abría que retroceder a febrero de 2021 (28,49 euros/MWh), un año antes del estallido de la guerra de Ucrania, para encontrar un nivel más bajo.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que con la entrada en 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

En concreto, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representen el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% a partir de 2026.