Cómo mantener la temperatura ideal en casa y hacer más barata la factura de la luz

Tener la temperatura ideal en casa puede ayudarte a ahorrar mucho dinero cada mes en la factura de la luz. Además, la eficiencia energética que consigas te resultará útil tanto en verano como en invierno. Si tienes en cuenta una serie de consejos, podrás disfrutar de tu calefacción o aire acondicionado a la vez que reduces el consumo de electricidad.

Cómo conseguir una temperatura ideal en casa

La climatización de tu hogar debe mantener unos grados uniformes para evitar que pases demasiado calor con la calefacción encendida o frío en los meses más cálidos. Esto es algo que se consigue con el montaje de un termostato. Su funcionamiento es muy simple y se encargará de que los valores fijados no se sobrepasen en ningún momento.

Minimizar el gasto energético

El aislamiento de paredes y techos resulta vital para que pagues menos por tus facturas de energía. No obstante, también debes valorar el consumo eléctrico de los principales electrodomésticos de la casa, como por ejemplo la nevera. Además, existe un gasto muy elevado y que no suele tenerse en cuenta: el de los aparatos que están en stand by.

Pautas para ahorrar en calefacción

Aprovechar al máximo la luz solar y bajar las persianas por la noche son dos de los consejos que más te ayudarán a disminuir tu consumo energético durante el invierno. Asimismo, hay otras medidas que puedes aplicar para ahorrar en calefacción. Por ejemplo, colocar unas cortinas en las ventanas y alfombras en el suelo a fin de prevenir que el calor se escape rápidamente.

Aire acondicionado: reducir la factura de la luz

El compresor de los equipos de aire acondicionado puede tener un gran consumo energético a pleno rendimiento. Aun así, no siempre tiene por qué trabajar, puesto que, cuando se alcanza la temperatura programada, deja de enfriar el aire. Para minimizar el gasto energético, lo más importante es que mantengas la sala a unos 25 grados. Ten presente que cada grado que bajes incrementará su consumo en un 8 %.

Eficiencia energética: temperatura ideal en tu vivienda

La temperatura idónea en cualquier hogar debe oscilar entre los 20 y los 23 grados. Por la noche o cuando la vivienda quede vacía, es esencial que reduzcas el gasto energético.

Durante los meses más fríos, no importa si el termómetro marca unos grados menos, porque la ropa de cama es suficiente para conservar un calor confortable. Por consiguiente, lo normal es preservar las estancias principales entre los 15 y los 17 grados. Por el contrario, en los meses de verano, es recomendable que programes el termostato entre los 25 y 26 grados durante todo el día.

Como ves, disfrutar de una temperatura ideal en casa no tiene por qué resultar complicado. Tan solo debes seguir las pautas que te hemos indicado y disfrutarás de una mayor comodidad. Al mismo tiempo, comprobarás cómo se reducen tus facturas de energía. ¡Ponte con ello hoy mismo!