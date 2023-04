¿Cuánto dinero puedes tener en efectivo en la calle?

Pese a que el uso de las tarjetas de crédito y débito y otros sistemas de pago digitales está en auge, el dinero en efectivo sigue siendo necesario para muchos pagos cotidianos, más allá de que haya gente que prefiera este sistema de pago por encima de los métodos electrónicos o digitales. Una creencia popular es que el dinero en efectivo es más difícil de rastrear, pero Hacienda se ha ido poniendo al día para reducir el riesgo de blanqueo de capitales. Varios cambios en la legislación limitan el uso de dinero en efectivo.

Ya sabemos que existe un límite de 1.000 euros para pagar operaciones y transacciones en efectivo y otro tanto para retirar dinero desde un cajero de una entidad bancaria, teniendo que pasar por ventanilla si queremos sacar más de 3.000 euros de nuestra cuenta bancaria.

La ley también restringe la cantidad de dinero en efectivo con la que se puede circular por la calle. Según la Ley 10/2010, el máximo de dinero en efectivo que podrás llevar en el bolsillo (si te cabe) son 100.000 euros. Este límite, empero, no quiere decir que no sea posible disponer de este dinero en efectivo, así que lo explicamos.

Un documento para llevar más de 100.000 euros en efectivo

La ley especifica que, en el caso de que alguien circule con una cantidad de dinero en efectivo superior a los 100.000 euros, deberá llevar una declaración firmada que dé explicaciones sobre el origen del dinero y por qué se tiene la posesión del mismo. Así, en esta declaración deberán aparecen explicitados el portador y el propietario del dinero, quién son el destinatario y el remitente, el importe, así como la naturaleza y procedencia del dinero, el uso previsto, y qué itinerario va a recorrer y en qué modo de transporte.

Este documento se consigue fácilmente si el movimiento del dinero se hace desde una entidad bancaria. Será en la propia sucursal donde podamos entregar el documento. Sin embargo, si el movimiento se realiza por otro medio, habrá que presentar este justificante en las oficinas de la Agencia Tributaria o a través de su página web.

¿Qué sucede si la Policía nos detecta con esta cantidad de dinero en efectivo y no tenemos justificación? Si no esta documentación no se aporta, está incompleta o no es veraz, el portador podría llegar a recibir una multa de entre 600 euros hasta la mitad del valor de los medios de pago empleados. También es posible que los agentes de policía retengan el dinero hasta que se hagan las verificaciones necesarias y se aclare el origen y el destino del dinero.