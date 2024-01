Cuánto paro me queda si cobro el salario mínimo

Tanto salario cobras, tanto paro tendrás. En España la prestación por desempleo se teniendo en el cuenta el sueldo y el tiempo que has estado empleado desde la última vez que te quedaste en paro. De las dos variables, el salario determina la cantidad concreta del desempleo. Es decir, cuánto cobrarás con esta prestación.

El tiempo trabajado sirve para saber su puedes cobrar la prestación y cuál será su duración o si, por el contrario, tendrás que pedir alguno de los subsidios por desempleo.

La subida del salario mínimo internacional (SMI) en 2024 hasta los 1.134 euros al mes en 14 pagas o 15.876 euros al año también afecta al paro que cobrarás si te despiden, que también será mayor gracias a este aumento.

¿Qué paro me queda con el SMI?

Para saber cuánto paro cobrarás si percibes el SMI solo necesitas conocer tu base reguladora, que es la media de la cotización por contingencia de desempleo durante los últimos 180 días trabajados.

Esta base suma el salario y las pagas extraordinarias prorrateadas. Sobre esa base el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonará un 70% durante los primeros 180 días que estés en paro.

Tras ese periodo, se pasa a cobrar solo el 60% de la base reguladora hasta terminar con el paro. Cuando esto sucede, se pueden solicitar los diferentes subsidios por desempleo.

¿Cuánto paro se cobra con el SMI? El incremento de las bases mínimas de cotización se ha ligado al SMI, de manera que subirán un sexto del incremento del salario mínimo. Así, en 2024, la cifra sería de 1270,4 euros (42,34 euros al día), aunque todavía está pendiente de publicarse en el BOE.

Sobre esa cantidad se percibirá un 70% que, según el simulador de la sede electrónica del SEPE, asciende a 889,28 euros durante los 6 primeros meses y 762,4 euros a partir de ese momento y hasta finalizar el paro.

¿Cuánto tiempo de paro me queda?

La duración del paro depende del número de días trabajados hasta quedarse sin empleo. Cuanto mayor sea el periodo cotizado, más tiempo se podrá cobrar el paro hasta un máximo de dos años o 720 días.

Esta es la relación entre días trabajados y tiempo de paro:

Los requisitos para poder cobrar el paro también incluyen un periodo mínimo de cotización. Es necesario haber trabajado durante por lo menos 360 días para poder acceder a la prestación por desempleo. Este periodo de 360 días no tiene por qué ser seguido.

Para el cálculo, el SEPE tiene en cuenta un margen de hasta seis años desde la última vez que se cobró el paro.

Para tener derecho al paro también es imprescindible haber perdido el trabajo por causas ajenas a tu voluntad. En otras palabras, la empresa tiene que haberte despedido o darse uno de los cuatro supuestos donde puedes dejar el trabajo de forma voluntaria y cobrar el paro.

En caso contrario, no podrás acceder a la prestación. El SEPE es especialmente meticuloso con los cambios de trabajo donde después no se supera el periodo de prueba y se pide el paro. Para evitar posibles fraudes, el organismo estudia el tiempo transcurrido para determinar si se tiene derecho a paro o no. Como norma general, denegará el paro si no han pasado más de tres meses desde que el trabajador dejó su anterior empresa.

Las personas que no cumplan estos requisitos podrán pedir el subsidio por falta de cotización, al que se puede acceder si has cotizado más de 3 meses y tienes cargas familiares o por lo menos 6 meses sin cargas familiares.

La fallida reforma del subsidio por desempleo y su negociación hace pensar que pueda haber cambios en este punto a lo largo del año.