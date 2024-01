Los sindicatos esperarán a que Díaz tenga el voto de Podemos para pactar el subsidio

El Ministerio de Trabajo abrirá la mesa de negociación sobre la reforma del subsidio el próximo lunes 29. Un primer encuentro en el que patronal y sindicatos expondrán sus críticas al texto que fue aprobado en Consejo de Ministros pero decayó después al contar con el voto en contra de los cinco diputados de Podemos. Desde Sumar, confiaban en que los representantes de los trabajadores canalizaran la demanda de los de Ione Belarra para facilitar la siguiente votación del decreto-ley, pero fuentes sindicales descartar jugar este papel y retrasan el cierre del acuerdo hasta que el Gobierno forme una mayoría parlamentaria suficiente para sacarlo adelante.

La situación no es sencilla para Yolanda Díaz, ya que por un lado tiene el límite del marco pactado con Bruselas, y por otro, las propuestas de mejora de CCOO y UGT y las exigencia de los 'morados', que no casan entre sí. El propio Ministerio empieza la negociación con la intención de modificar solo aspectos mínimos, como publicó La Información y con el calendario en su contra, si quiere ingresar los 10.000 millones de euros íntegros del cuarto pago, al que estaba asociada la modificación del nivel asistencial de protección por desempleo. Ambas partes de la mesa dan por sentado que se introducirán mejoras en el subsidio para los trabajadores a tiempo parcial para que perciban la ayuda como si hubieran cotizado a tiempo completo, pero no esperan que se incluyan muchos más nuevos avances.

En principio, esta modificación mínima no sería suficiente para sumar los apoyos de los representantes 'morados' que han calificado como irrenunciable el punto de la sobrecotización de los perceptores del subsidio para mayores de 52 años. Con la ley actual, estos desempleados cotizan por el 125% de la base mínima -ligada al salario mínimo interprofesional- mientras que el decreto-ley tumbado por el Congreso de los Diputados reducía esta proporción al 100%, dado que el Gobierno la entendía innecesaria por el cúmulo de subidas aplicadas sobre el SMI. Al tiempo que la cartera de Economía estaba especialmente preocupada por los desincentivos al empleo que este modelo podía generar, un aspecto que reconocen los negociadores sindicales.

Cotización del subsidio para mayores de 52 años

Fuentes sindicales expresan su descontento con la fórmula elegida por el Gobierno, pero advierten de las repercusiones que podría tener mantener la cotización en el 125% a la hora de negociar el SMI. Los representantes de los trabajadores entienden que el cambio efectuado por los equipos de Trabajo y Economía es necesario pero ven oportuno acompañarlo de medidas que eviten que para estos desempleados sea más interesante seguir cobrando el subsidio que encontrar un empleo de cara a la pensión de jubilación. Igualmente, alertan de los riesgos de crear un subsidio a dos velocidades como el que se dibujaba en el decreto-ley, dado que mientras los nuevos perceptores verían incrementado el subsidio y reducida su cotización, los que ya recibiesen la ayuda antes de su entrada en vigor mantendrían el modelo anterior.

Tanto UGT como CCOO se muestran cautos en sus iniciativas para dar salida al choque por el subsidio para mayores de 52 años, pero ambas centrales apuntan hacia la compensación del perceptor que encuentre un empleo, con una cotización extra. Si bien, las fuentes consultadas discrepan en la letra pequeña de esta fórmula: unos plantean crear una senda por la que la cotización se ajuste hasta que el trabajador alcance la misma base que tenía con el subsidio, mientras que otros valoran que la compensación se mantenga sin límite temporal para las personas que superen esta edad y transiten del desempleo al empleo. No obstante, los dos sindicatos creen que es oportuno reposar el mecanismo para no crear agravios entre los trabajadores de los rangos salariales más bajos.

Según parece apuntar este paso al lado de los sindicatos en una mesa en la que las patronales no tienen mucho interés -más allá de querer evitar que se creen desincentivos a la búsqueda de empleo- el acuerdo deberá cerrarse entre Podemos y Sumar. La interlocución entre ambos grupos fue inexistente antes de la votación del decreto-ley del subsidio, por lo que los representantes sindicales no quieren cerrar un texto que después puede ser rechazado por el hemiciclo, al tiempo que el PSOE ha tratado de asumir la negociación con los 'morados', con el fin de evitar que los choques entre las formaciones de izquierdas puedan poner en riesgo más políticas del Gobierno de coalición, dado el ajustado equilibrio de fuerzas en el Congreso.

Con este contexto, se espera que la reunión del próximo lunes, en la que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se encontrará con los representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, sirva para delimitar el campo de negociación y plantear las posiciones de partida. Ahora el objetivo del Gobierno sí parece ser el cierre de un acuerdo con los agentes sociales, después de que en diciembre se limitase a hacer una sola consulta a los negociadores antes de llevar el texto pactado con Economía al Consejo de Ministros. No obstante, incluso en el caso de tener posturas comunes la aprobación del texto podría demorarse si se complica el acuerdo político.