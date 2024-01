Díaz reitera su preocupación por la brecha salarial entre los directivos y trabajadores

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha negado este jueves haber propuesto limitar los salarios de los grandes directivos, aunque mantiene que estos son "abusivos" y la brecha entre el sueldo de los trabajadores y los directivos es cada vez mayor.

"Lo que he hecho es una reflexión sobre la distancia, la diferencia, que hay entre los salarios de los trabajadores y los grandes dirigentes del Ibex 35, que no lo digo yo, son datos públicos del año 22, hay una distancia de 54 veces. Y he dicho sencillamente que estos salarios eran excesivos y que en España se estaba ensanchando esa distancia. No he hablado de limitar los salarios", ha asegurado Díaz en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

"Estos salarios eran excesivos"

También ha hecho declaraciones acerca de la subida del 5% salario mínimo interprofesional (SMI) acordada con los sindicatos para 2024, rechazada por las patronales. La vicepresidenta ha indicado que la CEOE sí se sentó a negociar, pero que luego no quiso firmar ningún acuerdo.

"Creo que la patronal se ha equivocado, no quiso acordar y creo que han perjudicado los intereses que legítimamente representa el señor Garamendi. Tiene que defender los intereses de las empresas y no hacer política partidaria", ha subrayado Díaz.

Multiplicidad de horas extras

Por otro lado y en relación con la mesa de diálogo social que aborda la reducción de la jornada laboral semanal y que comienza hoy sus trabajos, la ministra ha reiterado que se trata de garantizar a los trabajadores un "mínimo legal" en el Estatuto de los Trabajadores para que puedan defender sus derechos.

Díaz ha denunciado que, aunque se ha logrado reducirlas a la mitad, España es un país que hace "multiplicidad de horas extras, muchísimas, y muchas de ellas vulnerando la legislación", pues ni se compensan con descanso ni tampoco se retribuyen.

"Es la garantía para que un sindicalista pueda defender a sus trabajadores o para que, sencillamente, un trabajador se vaya a un despacho de abogados si le están incumpliendo la jornada laboral y emprenda acciones", ha indicado la vicepresidenta segunda del Gobierno.