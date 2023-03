¿Cuánto subirá el Euríbor este año? La razón por la que no se puede prever el dato

El Euríbor, índice de referencia de las hipotecas variables más utilizado en Europa, está en el punto de mira de unos y otros. Lleva más de 15 meses al alza y ha pasado de estar en negativo (alcanzó el -0,5% en dos ocasiones, una en enero y otra en diciembre de 2021) a superar con creces el 3% (este mes de marzo de 2023 cerrará en torno al 3,6%). Lo cierto es que todas las previsiones apuntan a que el 4% estará cerca y que incluso podríamos volver a ver un euríbor en el 5%, algo que no pasa desde los peores momentos de la crisis financiera global de 2008.

Pero ¿se pueden prever las subidas de este indicador? Son pocos los expertos que se atreven a hacer previsiones a medio o largo plazo y el principal motivo es que el euríbor es muy sensible a todos los cambios tanto sociales como macroeconómicos que haya en nuestro entorno. "Es muy difícil prever cómo estará el euríbor de aquí a unos meses. Nosotros hacemos muchos cálculos, a veces nos lanzamos a la piscina y acertamos, otras no… es complicado analizar todos los factores que hacen que este indicador baje o suba", explica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.

Por ejemplo, el detonador que hizo que el Euríbor pasara de estar en negativo a estar en positivo fue el comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia, que comenzó a finales de febrero de 2022 y que hizo que el euríbor pasara de estar ese mes en el -0,337% al 0,013% de abril. Además, como el conflicto bélico no ha cesado desde entonces, el euríbor sigue en aumento, también impulsado por la subida de la inflación (alcanzó el 10% en julio de 2022) y de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo.

Y es que, con la intención de bajar los precios tanto de los combustibles como de las materias primas y alimentos, el organismo europeo presidido por Christine Lagarde ha ido subiendo los tipos de interés oficiales: de marzo de 2016 a julio de 2022 estuvieron a cero y ahora ya están al 3,5%. Esto también influye en los valores del euríbor.

¿Qué es y cómo se calcula el Euríbor?

La palabra euríbor es un acrónimo procedente de 'Europe Interbank Offered Rate', es decir, tipo europeo de oferta interbancaria. El dato del euríbor marca el porcentaje de interés medio al que un banco estaría dispuesto a dejarle dinero a otro para que este segundo se lo preste a un particular o una empresa.

El euríbor entró en vigor el 1 de enero de 1999, con la llegada del euro, y se utiliza como referencia para los créditos o préstamos bancarios, entre los que estarían las hipotecas. Para calcular el valor del euríbor, cada día la asociación de todas las entidades bancarias y crediticias de la zona euro, la Federación Bancaria Europea (EBF), recolecta los tipos de interés que ofrecen las entidades de crédito más activas o con mayor peso del mercado interbancario –entre las que están las españolas Santander, BBVA, CaixaBank y Cecabank– y a partir de ahí elimina el 15% más alto y el 15% más bajo de los valores obtenidos. Con el 70% restante se realiza una media aritmética a tres decimales que constituye el euríbor oficial.

Por este motivo, y según explica Simone Colombelli, "el tipo de interés que marca el euríbor no es fijo, varía en función de la oferta y la demanda, y puede tener una aplicación a corto, medio y largo plazo". Tanto es así que se publican valores para distintos períodos (anual, seis meses, tres meses, un mes, una semana y diario) y es elaborado y difundido por el Banco Central Europeo (BCE). El periodo más utilizado es el euríbor a doce meses y representa el interés al que las entidades podrían estar dispuestas a prestarse dinero durante ese tiempo.

¿Cómo afecta a los ciudadanos que el Euríbor esté alto o bajo?

El euríbor sirve como referencia para calcular los intereses que los bancos cobrarán a los ciudadanos por sus hipotecas a tipo variable. Así, agrega el portavoz del comparador y asesor hipotecario, "el euríbor influye en las cuotas que pagarán de hipoteca aquellos que tengan contratada una hipoteca a tipo variable, cuyo tipo de interés (TIN) se calcula con euríbor + diferencial".

Ahora, con el euríbor tan alto, las personas que tengan que revisar su préstamo verán cómo su cuota aumenta y, por tanto, perderán poder adquisitivo. No obstante, en situaciones como la que estamos viviendo ahora, con el euríbor al alza, los bancos normalmente deciden apostar por las hipotecas variables frente a las hipotecas fijas, ya que estas se rigen por un TIN fijo y el euríbor no les afecta una vez contratadas. Esto, añade Simone Colombelli, "hace que las hipotecas fijas nuevas se comercialicen con tipos de interés más altos, e incluso que los bancos piden más requisitos a la hora de concederlas para que a los clientes no les resulte un producto llamativo".

Además de variables y fijas, también están las hipotecas mixtas. A este tipo de hipotecas sí les afecta el euríbor, pero no el euríbor actual, sino el que veamos dentro de unos años. ¿Por qué? Las hipotecas mixtas se rigen por un tipo de interés fijo durante los primeros años de vigencia del préstamo, entre 5 y 10 años, y después pasan a funcionar igual que las hipotecas variables: euríbor + diferencial hasta el final de la hipoteca. "Con el euríbor al alza, este tipo de préstamos pueden ser la mejor opción dado que los bancos no subirán tanto sus tipos de interés como los de las hipotecas fijas y, además, cuando toque el periodo variable puede que el euríbor haya vuelto a bajar y compense entonces más una hipoteca variable que fija", finaliza el director de Hipotecas del comparador hipotecario iAhorro.