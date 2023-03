Cuentas conjuntas: ¿cómo gestionar el dinero y los gastos comunes en pareja?

Hablar de dinero puede no resultar demasiado romántico. Pero, si no lo haces, tu relación puede verse afectada. Muchas parejas evitan hablar de sus finanzas hasta que ya es demasiado tarde. A veces, una conversación incómoda a tiempo puede ser la clave para que una relación no naufrague.

Conviene comunicarse con la pareja y ser transparente. "Antes, incluso, de comenzar a vivir juntos, es importante hablar de cuál es la situación financiera de cada uno. Y no solo hay que hablar de los ingresos, sino también es importante tratar las deudas", explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que han analizado la mejor forma de organizar las finanzas en pareja.

"Esconderlas no es una buena idea, porque pueden limitar la capacidad financiera de un miembro de la relación y acabar interfiriendo en las finanzas en común", añaden. Si uno de los dos está endeudado, tendrá que dedicar parte de sus ingresos a pagar sus deudas y tendrá menos dinero disponible para pagar el alquiler, viajar, etc.

Es importante, también, preguntarse qué tipo de personas somos. ¿Hormigas o derrochadores? Y conocer cuáles son los proyectos a corto y a largo plazo de cada uno. Hablarlo nos ayudará a saber si somos compatibles financieramente con nuestra pareja.

Decidir cómo se reparten los gastos

Organizar las finanzas en común es todavía más importante cuando la pareja empieza a vivir junta. Hay que tomar muchas decisiones. ¿Tenéis intención de compartir todo o preferís mantener vuestra independencia financiera?

Abrir una cuenta conjunta gratuita facilita mucho la gestión de las finanzas en pareja. Pagar el alquiler, el recibo de la luz y del gas, la línea de Internet, la compra del supermercado... puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza si no se centralizan todos los gastos comunes en una misma cuenta. Nuestro Bizum puede acabar echando humo si tenemos que estar continuamente calculando cuánto ha pagado cada uno y cuánto se le debe al otro.

Los expertos de HelpMyCash recomiendan centralizar los gastos comunes en una cuenta conjunta. Pero antes es importante decidir qué uso va a tener esa cuenta. ¿Lo vais a compartir todo o preferís mantener cada uno vuestra cuenta personal, en la que recibáis vuestra nómina, y usar la cuenta conjunta solo para gestionar las finanzas comunes? Hay parejas que deciden compartirlo todo, hay otras que prefieren tener sus cuentas totalmente separadas y otras tantas que optan por una fórmula mixta: mantener su independencia financiera y abrir una cuenta conjunta para los gastos comunes (alquiler, recibos del hogar, gastos de los hijos, compra del supermercado, ahorro en pareja...).

Si nos decantamos por abrir una cuenta conjunta solo para los gastos comunes, antes de dar el paso es muy importante dejar claro cómo se van a repartir los gastos. Lo más habitual es distribuirlos a partes iguales. Pero si hay una gran diferencia de ingresos, la persona que cobra menos puede salir perjudicada. Una solución en estos casos es repartir los gastos de forma proporcional. Por ejemplo, si la suma del alquiler, los recibos, la compra del supermercado y el resto de los gastos comunes suman mil euros al mes, un miembro de la pareja puede aportar 600 euros a la cuenta común y el que cobra menos, 400.

"La tercera opción es que cada miembro de la pareja aporte el mismo tanto por ciento de sus ingresos, para que el esfuerzo económico sea idéntico", explican en HelpMyCash. Por ejemplo, se puede decidir que los dos miembros aporten un 25% de sus ingresos, de manera que si uno cobra 1.000 euros, aportaría 250 euros y si el otro cobra el doble, aportaría 500.

Las mejores cuentas para parejas

¿Y qué tipo de cuenta se tiene que abrir? Si el objetivo es pagar los gastos comunes, una corriente en la que se puedan domiciliar recibos, pagar compras y hacer transferencias. Lo ideal es que no tenga comisiones de mantenimiento ni tampoco requisitos de vinculación, sobre todo si cada miembro de la pareja va a mantener su nómina en su propia cuenta. ¿Y qué opciones hay que cumplan estas premisas? Bastantes.

La Cuenta Online de BBVA no tiene gastos de mantenimiento ni de administración, permite hacer transferencias gratis y se puede abrir con dos titulares, aunque los dos tienen que ser nuevos clientes. Cada uno recibirá su propia tarjeta de débito gratuita. No hace falta domiciliar una nómina ni mantener un saldo mínimo para no pagar comisiones.

Una cuenta muy similar es la Cuenta Online del Santander para nuevos clientes, que tampoco tiene comisiones ni condiciones y entrega una tarjeta de débito a cada miembro de la pareja. Admite hasta dos titulares.

Otra opción es la Cuenta Clara de Abanca, también para nuevos clientes. Esta cuenta online se puede abrir solo o en pareja y no tiene gastos de mantenimiento ni condiciones de vinculación (no hace falta domiciliar una nómina). Cada titular tendrá su tarjeta de débito sin coste. Esta cuenta tiene una ventaja extra: aunque no es obligatorio domiciliar un salario para abrirla, el banco regala 300 euros netos a los titulares que domicilien una nómina de al menos 1.200 euros y la mantengan durante dos años. Y si lo hacen los dos miembros de la pareja, el regalo es doble, de 600 euros.

La ventaja de estas cuentas es que, al no tener ataduras, no hay que preocuparse por domiciliar un sueldo ni tampoco por mantener un saldo mínimo. Se pueden usar para domiciliar los recibos del hogar, ir ingresando dinero cuando se necesite y pagar los gastos comunes como la compra semanal, un viaje, una cena, etc.

En cualquier caso, "es muy importante cumplir los compromisos a los que se llegue y priorizar la cuenta conjunta por encima de los gastos personales", señalan en HelpMyCash. No sirve de mucho hablar de dinero y organizar las finanzas en pareja si luego, a la primera de cambio, uno de los dos no puede aportar el dinero que le toca porque se lo ha gastado en otra cosa.