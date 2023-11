Dabiz Muñoz, mejor chef del mundo: así son DiverXO, StreetXO y sus otros negocios.

El éxito de Dabiz Muñoz no tiene límites ni fronteras. El cocinero español reválida por tercera vez el premio como 'mejor chef del mundo' en los 'The Best Chef Awards 2023' celebrados en Yucatán (México). El madrileño ha cosechado grandes éxitos con sus restaurantes en Madrid, tras DiverXO, considerado como la joya de la corona, han llegado StreetXO, GoXO y RavioXO.

El chef madrileño ha agradecido a sus compañeros de profesión el galardón: "mejor chef del mundo 2023, los sueños se cumplen si luchas por ellos, si crees en ti y siempre buscas tu mejor versión. Gracias a la vida, a la gastronomía, a mis compañeros, a The Best Chef Awards y a mis equiposXO, sois increíbles, esto es gracias a vosotros, os quiero y os admiro", ha asegurado en su perfil de Instagram.

La gastronomía española ha estado presente en el 'top 10' con Albert Adriá (Enigma) que se alzó con el segundo premio, Andoni Luis Aduriz (Mugaritz) en el quinto puesto, los barceloneses de Disfrutar, en el séptimo, Joan Roca (Celler de Can Roca), en el octavo. También figuran en este ranking Angel León (13), los hermanos Javier y Sergio Torres (20), Eneko Atxa (26), Quique Dacosta (30), Diego Guerrero (42), Paco Roncero (60) y el cordobés Paco Morales (82).

DiverXO y StreetXO, sus restaurantes estrella

Es el restaurante de referencia de Dabiz Muñoz. DiverXO lleva más de 15 años en la élite de la gastronomía con menús innovadores. El precio alcanza los 365 euros por persona, y no es de extrañar su precio, ya que desde 2013 cuanta con tres Estrellas Michelin.

Por su parte, StreetXO, inaugurado en 2012, está especializado en cocina oriental y gracias a sus platos viajarás hasta el corazón de China, Tailandia o Indonesia, entre otros. Si tienes un presupuesto más ajustado, este es tu local puesto que el precio ronda entre los 15 y los 24 euros por persona.

GoXo y RabioXO, los últimos en incorporarse



GoXo nació para servir comida a domicilio. Durante la pandemia por coronavirus, el chef puso en marcha esta idea que a día de hoy ha evolucionado hacia la comida 'callejera'. Con los food truck, Muñoz recorre las calles de Madrid, Barcelona y Marbella e innova con hamburguesas y postres para los paladares más atrevidos. Su precio medio se sitúa entre los 15 y los 20 euros por persona.

Y si lo tuyo es la pasta, RavioXo es el restaurante que debes visitar. Muñoz no pierde su esencia oriental y combina la cocina italiana con elaboraciones como los niguiris, el ramen o el pan de gambas. Este restaurante se encuentra en Madrid y su precio es bastante variado, desde los cinco euros hasta los 45 en otros platos más completos.