Las visitas a apartamentos y campings crecen un 4,4% y superan niveles preCovid

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros en España (apartamentos, campings, turismo rural y albergues) alcanzaron la cifra de 137 millones en el conjunto del año 2023, lo que representa un aumento del 4,4% con respecto al 2022. Las realizadas por residentes crecieron un 0,1% y las de no residentes un 8,1%. Comparando los datos con 2019, último ejercicio previo a la pandemia, las pernoctaciones en este tipo de alojamientos en España fueron un 4,8% superiores, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2023 el 50,9% de las pernoctaciones de este tipo se realizaron en apartamentos turísticos (alrededor de 70 millones de pernoctaciones), un 34,5% en campings, un 9,1% en alojamientos de turismo rural y el 5,5% restante en albergues. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 3,1% durante el año 2023. Las de residentes descendieron un 1,9%, mientras que las de los no residentes aumentaron un 5,5%.

Los datos del INE también muestran como las pernoctaciones en campings aumentaron un 6,2% en 2023. Las de residentes crecieron un 2,5% y las de no residentes un 10,9%.Por lo que se refiere a las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural estas aumentaron un 3,7% en 2023. Las de residentes disminuyeron un 0,3% y las de no residentes aumentaron un 15,5%.Por último las pernoctaciones en albergues aumentaron un 7,4% en el conjunto del año 2023. Las de residentes disminuyeron un 3,9%, mientras que las de no residentes aumentaron un 19,9%.

Destinos y viajeros más populares

Canarias fue el destino preferido por la mayor parte de los viajeros, con más de 25,1 millones de pernoctaciones, un 4,2% más que en 2022, según datos del instituto estadístico. Por otro lado, Reino Unido se consolidó como primer mercado emisor en apartamentos turísticos, con 15,8 millones de pernoctaciones, un 5,3% más que en el año anterior.

Cataluña fue el destino preferido para alojarse en campings el pasado año, con 19,2 millones de pernoctaciones, un 4,3% más que en 2022. Por países Alemania fue el principal mercado emisor, con el 22,6% del total de pernoctaciones, un 15,7% más. Castilla y León fue el destino preferido para los alojamientos del turismo rural, con 1,8 millones de pernoctaciones, un 4,2% más que en 2022.

Por comunidades, Galicia fue el destino preferido, con 1,3 millones de pernoctaciones en albergues.

Según datos del INE los precios crecieron en todas las categorías. Los incrementos más elevados fueron en los apartamentos que aumentaron sus precios un 8,3%, seguido de los campings con un 5,4% y los alojamientos de turismo rural que presentaron un incremento medio en sus precios del 4,9%.