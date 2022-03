El desabastecimiento, en cifras: hasta un 72% menos en la descarga de huevos.

Ya se hace habitual recorrer los pasillos de los supermercados y encontrar los lineales vacíos. Hace unas semanas los lineales lucían sin oferta de aceite de girasol, y casi todas las compañías limitaban su compra. La guerra entre Rusia y Ucrania 'hacía mella' en la economía mundial, especialmente en los productos importados de estos países. Y cuando parecía que el problema se centraba 'solo' en el conflicto ruso-ucraniano (que no es poco), esta semana daba comienzo la huelga de los transportistas en España, que ha puesto en jaque a todos los productos que tienen que recorrer las carreteras del país para poder llegar a su destino.

Saltaron todas las alarmas en los principales 'puertos' receptores de nuestro país, como MercaMadrid, la mayor plataforma de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos frescos de España. Según explican a este periódico, esta semana se han descargado mucho menos productos que la anterior: "Prácticamente han disminuido un 40% la llegada de los productos. Los productos más afectados son las hortalizas, las frutas, los pescados o los lácteos. En La Información decidimos 'hacer la cesta de la compra' y para ello, elegimos el mismo producto en distintos días para comparar la cantidad en kilos que se descargó en Mercamadrid. Seleccionamos las madrugadas del 16 al 17 de febrero y las mismas fechas del mes de marzo. Sin duda, los productos más desabastecidos son los huevos, cuya descarga cae en un 72,31%, pasando de 64.000 a 17.000 kilos.

Hasta un 71% menos de tomates

La huelga de los transportistas ha golpeado de lleno a las hortalizas y las frutas. El tomate es de los productos que más se transporta en España, pero esta semana solo ha llegado un 29% de lo que llegó la misma madrugada en febrero. En el caso de los calabacines, su descarga ha pasado de los 131.346 a los 43.489 kilos en tan solo un mes, lo que supone un 66%. En la tercera posición de hortalizas desabastecidas se encuentran las mandarinas: han llegado 288.534 kilos menos. En cuánto a los espárragos, solo han llegado la mitad de los envíos programados.

Respecto a las frutas, Mercamadrid ha recibido un 48% menos que el mismo miércoles del mes de febrero. Por otro lado, las descargas de puerros se han reducido un 40,9% y las de judías verdes un 33'67%. Además, los plátanos no se quedan atrás y han visto reducido su suministro en un 29%, muy cerca de las cebollas, de las que se han transportado 225.396 kilos menos. De las 436.580 kilos de lechugas que llegaron del 16 al 17 de febrero, solo han podido descargarse 332.331 la misma madrugada del mes de marzo.

Solo llega un 24% del lenguado

Otro de los sectores más afectados por el paro de los transportistas es el pesquero. De la cantidad de lenguados que llegaron al mercado el 16 de febrero solo han llegado el 24%. Se aproxima la lubina: la diferencia es notoria y sus descargas se han reducido hasta en un 58%. La pescadilla no se queda atrás, hasta un 36% de los envíos respecto al mismo día de febrero no se han podido hacer. En menor escala, aunque no deja de ser significativo, el salmón, con 12.000 kilos menos. La merluza intenta mantenerse en los números del pasado mes, aunque no evita las consecuencias de la huelga: un 10% menos de descargas.

Mientras el Gobierno intenta blindar los bienes básico con agentes de los cuerpos de seguridad del estado, los piquetes de la huelga provocan el 'miedo' de muchos camioneros autónomos que no se atreven a ponerse en carretera por el temor a represalias. Mercamadrid no es la única plataforma afectada. En La Información nos ponemos en contacto con MercaBarna, donde fuentes de allí reconocen que ya hay operadores que están buscando otras alternativas para traer el producto desde otros lugares, como Inglaterra o Italia. Sus números coinciden con Mercamadrid, y los productos más afectados son el pescado y las hortalizas, "sobre todo aquellas que vienen del sur".

No quedan al margen del conflicto las empresas distribuidoras de fruta. Este periódico ha podido hablar con una de ellas, situada en el sur de la península, y que ha confesado que este problema les está provocando pérdidas en su negocio: "No podemos mandar todos los envíos por los cortes en las carreteras". Especialmente lo notan en las descargas de tomates, y tienen la esperanza de que el conflicto se resuelva lo antes posible para poder retomar la actividad con "total normalidad".