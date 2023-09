Díaz se alía con CCOO y UGT para vincular los salarios al observatorio de márgenes. 

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO y UGT han retomado la batalla contra el Observatorio de Márgenes Empresariales de Nadia Calviño tras el primer 'no' del Congreso de los Diputados a Alberto Núñez Feijóo. El dato avanzado por el INE este jueves ha reflejado un nuevo incremento de los precios que ha llevado a Unai Sordo, Pepe Álvarez y la ministra de Trabajo a demandar una mayor transparencia en los beneficios empresariales. Y para ello, han abogado por crear un nuevo órgano tras constatar que el proyecto capitaneado por Asuntos Económicos ha quedado sustancialmente descafeinado respecto a la propuesta inicial del sindicato.

"Necesitamos un gobierno en plenas funciones para poner en marcha un observatorio de márgenes empresariales que deje claro quién se está forrando con la inflación a costa de las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores", ha sostenido Unai Sordo a la salida de un encuentro de la Confederación Europea de Sindicatos. "Son ya casi dos años de altos niveles de incremento de precios y hace falta tomar medidas contundentes para que estos sectores oligopolísticos sean mucho más prudentes a la hora de subir precios y permitan a las familias llegar a final de mes" ha defendido el secretario general de CCOO al tiempo que ha demandado nuevas subidas del SMI y la reducción de la jornada laboral para avanzar en el reparto de los beneficios y la productividad.

CCOO propuso en el mes de marzo la creación de un observatorio público que monitorizara los beneficios empresariales, la idea inicial consistía en trasladar a los representantes de los trabajadores la información sobre la marcha del sector para que pudieran tenerla presente a la hora de negociar las actualizaciones salariales. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, recogió esta propuesta dando lugar al Observatorio de Márgenes Empresariales que fue calificado de "tibio" por la responsable de Trabajo y Economía Social -ahora ambas están en funciones-. Mientras que el sindicato encabezado por Unai Sordo se mostró decepcionado tras constatar que el nuevo órgano se limitaba a integrar datos del Banco de España, la Agencia Tributaria y el INE que ya estaban disponibles por separado.

El observatorio deja fuera el listado de convenios

El proyecto impulsado por la vicepresidenta primera del gobierno -del ala socialista-a las puertas de las elecciones generales está descafeinado, si se compara con la iniciativa inicial del sindicato. El departamento de Economía dejó al margen la información recopilada por la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo, algo que sus promotores consideraban clave dado que aquí es donde se aloja el listado de empresas que se encuentran vinculadas a cada convenio y haría posible que los negociadores solicitasen los datos específicos antes de acudir a la mesa de negociación colectiva. Patronal y sindicatos firmaron en mayo el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que está dando pie a subidas salariales superiores a la evolución del PIB, pero se mantiene esta diferencia de información.

La ministra de Trabajo en funciones ha atendido a los medios de comunicación junto a los representantes sindicales y ha asegurado que su formación ya trabaja junto al PSOE para la conformación de un nuevo gobierno progresista. "Hemos visto cómo el señor Feijóo y el señor Abascal no tienen un proyecto de país basado en un reparto justo de los beneficios en España" ha reprochado antes de asegurar que el nuevo ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez trabajará para subir el SMI, los salarios, y avanzar en el "reparto justo". "Sabemos que son los extensos márgenes empresariales los que están causando la inflación y sabemos que tenemos que actuar en la reducción de la jornada laboral, el despido", ha apuntado Díaz haciendo referencia a los informes del Banco de España -obviando que el último de ellos si hace referencia al alza de los salarios como responsable de la inflación-.

Esta no es la primera vez que la cabeza de Sumar critica de forma velada el proyecto impulsado por su compañera en el Consejo de Ministros. "Somos claros, el observatorio que defendemos debe examinar los márgenes empresariales, pero vinculado a las revalorizaciones salariales de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país", sentenció la titular del Trabajo después de que Calviño anunciara desde Washington su intención de poner en marcha el observatorio antes del verano. Las organizaciones sindicales también expresaron entonces su indignación y sorpresa al comprobar que no hubo una convocatoria formal por parte de los responsables de Economía antes de poner en funcionamiento el órgano, cuyo primer informe no ha aportado ninguna información útil para sus negociadores.

"España necesita un gobierno de manera inmediata. Hay que continuar tomando medidas para intentar reducir de manera drástica la actual escalada que tiene nuestro país y tiene un origen fundamental que son los beneficios empresariales y en consecuencia, no se puede tratar esta inflación como otras inflaciones en otros momentos", ha defendido este jueves Pepe Álvarez. "Las organizaciones sindicales queremos transparencia, queremos saber quién se queda los beneficios de estas subidas de la inflación" ha reclamado, al tiempo que ha reprochado que la CNMC no haga ese trabajo que entiende que es "quien debería hacerlo". "Me parece muy importante que podamos continuar en ese camino", ha asegurado.

A pesar de que la propuesta inicial provenía del gabinete económico de CCOO, la Unión General de Trabajadores se sumó a la reclamación poco después del anuncio, mientras que las organizaciones empresariales rechazaron de pleno la creación de un órgano público de estas características, que tacharon de "intervencionismo". Carlos Martín Urriza, ahora diputado por Sumar, está al frente del departamento económico de CCOO por lo que no sería raro que tratase de introducir esta reclamación en las negociaciones de la plataforma de izquierdas con el PSOE. Además, la eventual salida del Ejecutivo de Calviño si finalmente es elegida para dirigir el Banco Europeo de Inversiones podría allanar el camino para introducir el elemento salarial en el observatorio.