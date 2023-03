Díaz anuncia que aprobará nuevas leyes de "economía social" y el estatuto del becario.

La andadura por toda España del proyecto Sumar de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llagado al último puerto, al menos de momento antes de la presentación oficial de su candidatura a la Presidencia del Gobierno español. En un acto en Las Palmas De Gran Canaria este sábado, Díaz ha anunciado la aprobación durante los próximos días de nuevas leyes relacionadas con la economía social y solidaria, así como la nueva ley del "mal llamado" estatuto del becario.

Así lo ha puesto este sábado de manifiesto durante la celebración del acto 'Acto de escucha Las Palmas' en el marco de su proyecto 'Sumar', que ha tenido lugar en el Círculo Mercantil ante la presencia de varios cientos de personas. "En tres años hemos demostrado lo que somos capaces de hacer por nuestro país, y queda mucho por hacer. Estos días vamos a aprobar leyes muy importantes, leyes que tienen que ver con la economía solidaria, con la economía social, con las empresas de inserción, con la economía no convencional, con la economía feminista", dijo.

También expuso que la mesa de diálogo social que está terminando sus trabajos elimine "de una vez por todas" una de las mayores "barbaries" de la precariedad en España, que es "esa gente falsamente becaria". "Se van a acabar los fraudes --aseveró-- para la gente joven en nuestro país y en los próximos días aprobaremos la ley del mal llamado estatuto del becario. Se acabó tener que pagar para hacer prácticas en nuestro país".

"Orgullosa de estar en Canarias"

Por otro lado, Díaz comentó que la experiencia que se llama Sumar la empezó en su lugar de origen y que decidió terminarla en Las Palmas de Gran Canaria". "Dicen de vosotros que sois la ultraperiferia y estoy muy orgullosa de estar en una tierra que es diversa, que conozco bien y que tiene una cultura impresionante", explicó para poner el valor el dialecto del español de canarias.

Señaló que podía haber venido a Canarias a firmar el Plan de Empleo de La Palma, por ser un buen plan, pero que lo hizo cuando en pandemia la economía canaria dependientes del turismo "se desplomó", poniendo recursos públicos por encima de los 4.000 millones de euros. "El 38% de los trabajadores canarios se acogieron a un ERTE --dijo--. ¿Os imagináis que no hubiéramos desplegado este mecanismo?".

Dependencia económica

Observó que el "viejo bipartidismo" decidió la dependencia económica del turismo y del sector servicios. "Hay unos pocos que se hacen muy ricos y muchos que sufren el paro y la desigualdad. Pese a bajar el porcentaje, no es justo que tengamos una tasa del 39% de paro juvenil en las islas", aseguró.

La gallega resaltó que Canarias tiene hoy un millón de personas trabajando. "Nunca hubo tanta gente trabajando en las islas", para matizar que queda aún mucho por hacer.

"Un modelo productivo diferente"

"Desde Sumar estamos defendiendo un modelo productivo diferente, también para Canarias. Que genere riqueza de manera democrática y que sea respetuoso con el medio ambiente. Queremos ser un país comprometido con la descarbonización de la economía, pero queremos que ese modelo sea democrático, no oligopolios. Tres grandes empresas se están haciendo de oro con las renovables", aseveró.

Díaz hizo especial hincapié en que Canarias tiene futuro, pero que tiene que cerrar brechas y desigualdades, cambiando el modelo productivo y respetando la cultura de las islas. "Imaginad --dijo-- si en Canarias no hubiéramos actuado con Thomas Cook, o si decidiéramos que no invertiríamos en autónomos".

Cifra récord de ocupados

Del mismo modo, se cuestionó qué hubiera pasado si a las trabajadoras del hogar no se les hubiera dado un subsidio por desempleo, mostrándose optimista del futuro por la fuerza colectiva del país porque, dijo, que no había que tener miedo a subir el salario mínimo.

"Lejos de destruirlo --recordó--, lo hemos subido un 47%, hoy España tiene una cifra de ocupados que es récord". "Hemos demostrado que aplicando otras políticas públicas fuimos eficientes económicamente por primera vez en la historia de nuestro país", para resaltar las diferencias formas de actuación entre las crisis de 2008 y la de la pandemia.

Díaz señaló que en tres años se ha trabajado para la gente y que desde el minuto uno no ha hecho más que recuperar derechos para los trabajadores. "Hemos practicado la primera reforma laboral que no hace más que recuperar derechos y que permite que uno de cada dos trabajadores tenga un contrato indefinido. Esto no es metapolítica, esas personas hoy tienen futuro", incidió.