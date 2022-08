Díaz pide a la CEOE negociar la subida salarial tras incitar la protesta sindical. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha solicitado a la CEOE que regrese a la mesa de negociación con los sindicatos para negociar la subida salarial como parte de un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Además, ha defendido que la posición del Gobierno es única y se concentra en la defensa del diálogo social para que se logre un acuerdo entre las partes. Sin embargo, esto contrasta con la postura transmitida desde el entorno de Díaz a La Información hace solo una semana, cuando reconocían su respaldo a estas reivindicaciones y apelaban a la "legitimidad" para que se llevasen a cabo "en un estado democrático". A pesar de apelar a la patronal, esta mañana ha vuelto a posicionarse del lado de los sindicatos. "Cuando la patronal tenía razón, lo he dicho; y cuando los sindicatos tenían razón, lo he dicho. En esta ocasión creo sinceramente que los sindicatos tienen razón", ha afirmado, tras señalar que las familias no pueden soportar el peso de la inflación.