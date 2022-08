CEOE, ante el apoyo de Díaz a la rebelión sindical: "Ya está en modo candidata"

El "apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española" que expresó este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz -confirmando la información avanzada en estas páginas-, no ha sentado nada bien en la CEOE. Aunque la organización no se ha pronunciado oficialmente al respecto, el descontento se extiende entre los empresarios y empresarias. Los teléfonos móviles echaban humo a primera hora de la mañana, cuando la también ministra de Trabajo pronunciaba las polémicas palabras en el pasillo del Congreso de los Diputados. "Ya está en modo candidata", comentaban entre ellos al respecto del espaldarazo a una "rebelión" que consideran "grave" por parte de un miembro del Ejecutivo.

"Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta", reivindicaba la vicepresidenta a preguntas de los periodistas instantes antes de entrar en el hemiciclo para asistir a la sesión plenaria en la que este jueves se convalidaba el decreto de ahorro energético y la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, entre otros. La interpelación directa al presidente de la CEOE, a quien llegó a exigir "que se comprometa con su país", pilló 'fuera de juego' a Antonio Garamendi, que en estos momentos se encuentra fuera de Madrid y con la agenda todavía a medio gas, sin ningún acto público previsto en el que poder contestar.

La confederación empresarial ha dado, por el momento, la callada por respuesta. "No entramos a valorar declaraciones", zanja un portavoz oficial. Previsiblemente, Garamendi defenderá su posición públicamente en cuanto tenga ocasión. No es la primera vez que ambos se lanzan mensajes a través de los medios de comunicación, lo que no significa que no tengan una relación directa. Más bien al contrario, la vicepresidenta y el líder de los empresarios mantienen un trato constante y en buena sintonía. Pero son muchas las voces en Diego de León que vienen exigiendo a su presidente más contundencia contra este tipo de declaraciones que "criminalizan a los empresarios", en boca de un cargo destacado de la cúpula de la patronal.

"Son declaraciones irresponsables", insiste otro miembro de la organización empresarial. La sensación que cunde desde hace un tiempo en la patronal es que la vicepresidenta "está ya en modo candidata". Dentro del Comité Ejecutivo hay quien afirma incluso que "el verdadero ministro de Trabajo" es Joaquín Pérez Rey, el secretario de Estado de Empleo y mano derecha de Yolanda Díaz desde que asumió la cartera. Las fuentes consultadas interpretan que Díaz está "más centrada" en su "proyecto político propio" -en referencia a la plataforma 'Sumar'- que en el día a día del Ministerio y prevén que esa conducta va a ir in crescendo conforme vaya desarrollando su proceso de escucha y se vayan acercando las elecciones generales de 2023.

Los sindicatos no descartan protestas contra el Gobierno si no amplía el escudo social para los más vulnerables

El inicio del curso político ya lo ha marcado con su espaldarazo a la rebelión sindical. El adversario de los sindicatos en esta batalla por la subida de los sueldos es, por el momento, la CEOE. Esto es importante recalcarlo: ni UGT ni CCOO han manifestado intención alguna de echarse a las calles para protestar contra el Gobierno. Al menos, por ahora, ya que desde ambas centrales sindicales avanzan a La Información que ese escenario no está del todo descartado si el Ejecutivo no amplía el escudo social para proteger a los colectivos más vulnerables de la escalada de la inflación, además de los pensionistas y de los empleados públicos. Pero, de momento, como decimos, el enemigo es la patronal por el bloqueo que está ejerciendo sobre la negociación colectiva y su negativa a indexar los sueldos al IPC.

El SMI subirá "más que nunca"

Pero la vicepresidenta Díaz no solo ha 'llamado al orden' a Garamendi en lo que se refiere a la negociación de los convenios, sino que también le ha advertido de que el Gobierno va a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) "más que nunca", en referencia a que en un momento de incertidumbre económica como el actual es más importante si cabe garantizar que las rentas de los que menos ingresan no se quedan atrás. La cifra todavía no está decidida, ya que el comité de expertos que estableció hace ya más de un año que el 60% del salario medio en 2023 serían 1.049 euros debe volver a calcular esa referencia incorporando el impacto de la inflación. Díaz ha convocado una reunión el próximo 2 de septiembre.

La CEOE se posicionará en contra de la subida del SMI. Fuentes de la patronal adelantan que no apoyarán un nuevo encarecimiento de los costes laborales, aunque insisten en que "es una decisión exclusiva del Gobierno". Sobre la negociación del AENC con los sindicatos, desde la cúpula de la organización empresarial avanzan que se sentarán con CCOO y UGT aunque lleven a cabo protestas -"respetamos su derecho a movilizarse", afirman-, pero no aceptarán las cláusulas de revisión que hicieron saltar por los aires la negociación en primavera y que exigirán hablar no solo de subidas salariales, sino también de productividad, de absentismo, de formación, o del desarrollo de asuntos que quedaron pendientes en la reforma laboral. Y todo ello, con Garamendi jugándose la reelección en noviembre. Los empresarios también van a tener su propio 'otoño caliente' en Diego de León.