Digi ultima la venta de parte de sus activos de fibra para sufragar su crecimiento

El consejero delegado de la compañía de telecomunicaciones rumana Digi, Serghei Bulgac, ha anunciado que la empresa está trabajando en cerrar la venta de un paquete de activos de fibra en España. La financiación obtenida con la operación se destinaría para apoyar la expansión de la firma en el país. En el marco de la presentación de los resultados de la operadora, Bulgac ha asegurado que la empresa está "cerca de una posible transacción" de este tipo y que, en caso de concretarse, la operación se comunicará oportunamente al mercado.

"Queremos usar los fondos adicionales de una operación como esta para más capex (inversión de capital) y expansión", ha añadido el directivo. No obstante, Bulgac ha rechazado realizar una previsión sobre cuándo podría cerrarse esa potencial operación, así como tampoco ha indicado el rango del importe de la misma. Bulgac ha afirmado que la operación de venta de activos de fibra en España no tendría impacto en su política actual de precios en el país. "Si tenemos éxito en la venta de fibra en España no cambiaremos nada de nuestra operación en el día a día o de nuestra posición competitiva y estratégica en general", ha afirmado.

En ese sentido, el diario 'Cinco Días' ha publicado este miércoles que Digi ultima un acuerdo con el fondo australiano Macquarie para vender una parte de su red de fibra óptica --en torno a 6 millones de accesos-- y cifra la operación en alrededor de 600 millones de euros.

Contrato con Telefónica

En el marco de la fusión de Orange y MásMóvil en España, Digi cerró un acuerdo opcional de itinerancia ('roaming') nacional, el cual puede decidir ejecutar o no. Preguntado sobre este asunto, el directivo ha recalcado que Digi tiene un acuerdo mayorista firmado con Telefónica hasta septiembre de 2026 y ha rechazado comparar los posibles pactos que pueda alcanzar con otras compañías, aunque sí ha indicado que disponen de distintas opciones