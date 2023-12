Una enfermera encadena 194 contratos de interinidad seguidos y esto dice el Supremo

En un giro significativo en la jurisprudencia laboral, el Tribunal Supremo ha dictaminado que una auxiliar de enfermería, tras encadenar 194 contratos de interinidad, acumulando más de 4.100 jornadas de trabajo, debe ser considerada como indefinida no fija. Este fallo, fechado el 31 de octubre, responde al recurso presentado por la trabajadora contra una decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

De contrato temporal a indefinido

La empleada del Servicio Andaluz de Salud (antes Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol) prestó servicios continuos desde 2007 hasta 2019. La particularidad de su situación radica en la naturaleza de sus contratos: 197 en total, de los cuales 194 fueron de interinidad, cubriendo un período que roza los 12 años.

Argumentos y defensa de la trabajadora

La auxiliar argumentaba que su contratación temporal no era válida, sosteniendo que su trabajo, de naturaleza permanente y estructural, no justificaba la sucesión de contratos temporales. A pesar de que inicialmente el TSJA falló a favor de la entidad de salud, el Tribunal Supremo ha tomado una postura diferente, subrayando la necesidad de considerar, además de los aspectos técnico-jurídicos, la situación real y las expectativas del trabajador frente a las acciones de la entidad contratante.

Esto dice la sentencia

El Tribunal Supremo enfatiza que no existe un plazo exacto definido para la duración de los contratos de interinidad. En este caso, se destaca la "injustificadamente larga" duración de la relación laboral temporal de la actora, atribuida a la inactividad de la administración demandada para convocar y ejecutar procesos que permitan cubrir las vacantes de forma indefinida.

La sentencia acusa a la entidad de salud de fraude de ley por la prolongación extraordinaria de los contratos temporales sin justificación alguna, junto con el incumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la cobertura de la plaza. Los magistrados consideran que esta práctica no puede justificar la temporalidad del contrato.

¿Qué implica ser indefinido, no fijo?

La categoría de indefinido no fijo en el ámbito laboral se refiere a un trabajador que, aunque no ocupa una plaza fija, su relación laboral no está sujeta a la temporalidad típica de los contratos de interinidad. Este estatus ofrece una mayor seguridad laboral y reconocimiento de derechos.

Contratos de interinidad

Los contratos de interinidad se destinan a cubrir temporalmente una vacante o a sustituir a empleados con derecho a reserva del puesto de trabajo. La duración de estos contratos debería ser proporcional al tiempo necesario para cubrir dicho puesto de manera permanente o hasta el regreso del empleado sustituido.