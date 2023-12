ERTE por Covid: el Supremo dice que el periodo no cuenta para recibir un nuevo paro

En una decisión que podría afectar a miles de trabajadores, el Tribunal Supremo ha resuelto que los periodos de ERTE debido a la crisis del Covid-19 no contribuirán a la acumulación de derechos para futuras prestaciones de desempleo. Esta decisión, fechada el 16 de noviembre, representa un importante giro en la interpretación de la normativa laboral especial relacionada con el Covid-19.

Normativa Covid

La sentencia aclara que la regulación especial del Covid-19 no establece que el desempleo generado en estos casos conlleve mayores beneficios que los previstos en la normativa general. El objetivo del real decreto es asegurar que la exoneración de cotizaciones empresariales en estos periodos no perjudique al trabajador, pero no extiende sus derechos más allá de lo contemplado en la ley ordinaria de Seguridad Social.

Lo que dice la Ley

Según la sentencia, si bien existen situaciones excepcionales donde la cotización sin trabajo efectivo puede generar derechos de desempleo, estas deben estar expresamente contempladas en la ley. En este caso, la legislación general de Seguridad Social, que excluye esta posibilidad, es la que prevalece.

Impicados del fallo

La decisión del Supremo indica que, para el cálculo de una prestación de desempleo, no se pueden considerar las cotizaciones ya utilizadas para el reconocimiento de un derecho anterior, ni las realizadas por la entidad gestora o la empresa durante el periodo de prestación. La única excepción mencionada se refiere a las prestaciones por suspensión laboral debido a violencia de género.

El caso de una trabajadora de hotel

El fallo responde al caso de una empleada de hotel afectada por un ERTE durante la pandemia. Tras ser despedida, demandó al SEPE por no estar de acuerdo con los días reconocidos para su prestación de desempleo. El Supremo, confirmando decisiones anteriores de instancias inferiores, determinó que los 660 días reconocidos eran correctos, ya que los periodos bajo ERTE no cuentan para futuras prestaciones.

¿Qué es un ERTE y Cómo Afecta al Trabajador?

Un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) es una medida laboral que permite a las empresas suspender contratos o reducir jornadas laborales temporalmente en situaciones de fuerza mayor o económicas. Afecta a los derechos laborales y de seguridad social de los empleados durante el periodo de aplicación.