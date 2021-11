La papeleta de Escrivá como 'radical' de izquierdas de la que reniega el ministro

José Luis Escrivá formó parte de la lista del Grupo de Estudiantes Progresistas (G.E.P.) de la facultad de económicas de la Universidad Complutense de Madrid en los años ochenta. El actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones niega haber estado involucrado en esta entidad, perteneciente a la Agrupación Socialista Universitaria (ASU) de entonces, pero La Información ha tenido acceso a la papeleta en la que compartía representación con personalidades tan dispares y conocidas como el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, o el que fuera subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy Lozano.

La liebre saltó cuando el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, compartió la siguiente anécdota en los micrófonos de la Cadena Ser: "La primera vez que nos vimos, él me dijo: 'mira, yo fui un estudiante de extrema izquierda' y me enseño una papeleta electoral de principios de los ochenta, en la facultad de Economía, en la que la candidatura de los estudiantes radicales estaba encabezada por Juan Carlos Monedero –que, aunque no lo parezca, tiene la misma edad que él- y Escrivá. Allí los dos, como buenos bolcheviques".

La Información contactó con Monedero, que corroboró la historia de Iglesias, matizando el detalle de la edad: "Me saca tres años, pero cuando tienes 18 parecen muchos". Más allá: "Cuando llegué a la facultad de económicas me afilié a la Agrupación Socialista Universitaria (ASU) y me ofrecieron ir en la lista del Grupo de Estudiantes Progresistas. Ahí compartí representación con Escrivá, que era de los mayores en esa lista. Recuerdo que siempre me trataba con cariño, como un estudiante de cuarto o quinto a uno de primero, dándome consejos sobre lo que debía estudiar. Me temo que no le hice mucho caso. Cuando terminé tercero me fui a hacer políticas y sociologías", detalló en conversación con este medio.

Consultados al respecto, el equipo del ahora ministro negó la mayor: "No perteneció a esa entidad". La Información insistió en la presencia corroborada de Escrivá en la candidatura universitaria y el Ministerio zanjó el asunto con otra negativa. Sin embargo, este medio ha tenido acceso a la lista, encabezada por las siglas "G.E.P." (Grupo de Estudiantes Progresistas) en la que, en efecto, sí aparece el nombre de José Luis Escrivá (con errata incluida, pues su segundo apellido es Belmonte y en la papeleta figura "Bermonte"). En el mismo listado figura Juan Carlos Monedero Fernández, el que fuera fundador de Podemos con Pablo Iglesias.

Una 'nómina' de reputados economistas

No son los únicos nombres conocidos de la lista. Junto a ambos, aparece el nombre de Fernando Restoy, actual presidente del Financial Stability Institute, ex vicepresidente de la CNMV entre los años 2008 y 2012 y subgobernador del Banco de España de 2012 a 2016, en la época de Luis María Linde. Restoy y Escrivá coincidieron en el organismo supervisor en los años noventa, cuando ambos desempeñaban diferentes funciones en el servicio de estudios. Solo les separa una quinta (Escrivá es de 1960 y Restoy del 61) y estudiaron juntos en la facultad de económicas de la Complutense.

Junto a ellos, toda una 'nómina' de reputados economistas con trayectorias ascendentes. Por ejemplo, está Mario Buisán García, consejero económico y comercial en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín. Con más de 30 años de experiencia en la esfera pública, en el ámbito del ICEX, y en el sector privado, fue subdirector general de Asuntos Internacionales en el Banco de España y trabajó en MIGA (Grupo Banco Mundial). También figura en la lista Ana Buisán García, cuya firma como economista aparece en numerosos estudios del BdE.

Entre los coetáneos del listado, prestigiosos profesores universitarios, como Eusebio Martín Pozas, profesional de las finanzas del IE Business School, o Carlos Álvarez Aledo, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero también profesionales del sector privado como Rodrigo Sousa Suárez, responsable de regulación europea en Iberdrola; Santiago Rubio (CaixaBank AM); Francisco García Mayoral, director de control de riesgos de filiales en Bankinter; o María Luisa Gordillo, directora General de Auditoría Interna de MAPFRE. Asimismo, algunos de los que se presentaron en la lista del G.E.P. ejercen ahora de economistas en ámbitos sindicales, en concreto en CCOO, como es el caso de Bruno Estrada López o Paloma López Núñez.

Monedero recuerda al Escrivá de los años ochenta como un economista del 'mainstream', de ideología "sociata", aunque el ministro reniega ahora de ese pasado. Al acabar la Universidad, sus caminos se separaron. Escrivá aterrizó en el Banco de España en 1987. Allí desempeñó diferentes puestos en el Servicio de Estudios del supervisor y participó activamente en el proceso de integración monetaria desde 1993 como asesor del Instituto Monetario Europeo. Fue nombrado jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo en Frankfurt, desde 1999 hasta 2004, y entre 2012 y 2014 fue director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea.

Entre medias, desde el año 2004 hasta 2012 trabajó en el grupo BBVA, primero como economista-jefe y director del Servicio de Estudios, ocupando el cargo que dejó Miguel Sebastián, y, a partir de 2010, como director gerente del Área de Finanzas Públicas. En 2014 fue nombrado el primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), órgano creado por el Gobierno de Mariano Rajoy a instancias de la UE para la fiscalización de las cuentas públicas, convirtiéndose en el hombre de negro 'in house'. Y en 2020 fue elegido por Pedro Sánchez como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.