España a la cola de la UE en enfermería: hacen falta más de 95.000 profesionales.

El Consejo General Enfermería denuncia que España necesita más de 95.000 enfermeras y enfermeros para llegar a los datos de nuestros vecinos europeos, y el número de pacientes que tiene que atender cada uno de estos profesionales duplica e incluso triplica las cifras recomendadas para poder garantizar la calidad y seguridad asistencial. El presidente, Florentino Pérez Raya, ha ofrecido en rueda de prensa los últimos datos de ratios de enfermeras por autonomías y provincias en relación al número de pacientes, un informe que refleja la "alarmante" falta de estos profesionales en la mayor parte de los territorios.

Actualmente hay 330.000 profesionales de la enfermería en España, 625 enfermeras por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 827. España ocupa el séptimo lugar por la cola en la UE. Los primeros con mejores ratios de enfermeros son Bélgica (1.824 de ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes, Finlandia, Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo) y por debajo de nuestro país solo están Eslovaquia, Italia, Hungría, Bulgaria, Grecia y Letonia.

"España esta a la cola de Europa en cuanto a enfermeros, y está por encima de la media con respecto a Europa en cuanto al colectivo médico", ha asegurado Pérez, que ha precisado que en Bélgica hay una proporción de 85% enfermeros frente a un 15% de médicos (la media europea es de 70% enfermeros y 30% médicos), mientras que en España es de 40% enfermeros y 60% médicos. "Lo que no se puede hacer es que todo lo lleven los médicos, como hace España", según ha señalado Pérez, quien ha lamentado que algunas enfermeras sólo ganen unos mil euros.

Por eso, mantiene que se necesitan estos profesionales en todas las comunidades autónomas en los hospitales, centros de salud y centros sociosanitarios, salvo en Navarra, la única región que supera la media europea. Según el mapa del Consejo, existen graves diferencias entre regiones, lo que pone en cuestión, a su juicio, el principio de equidad en el que se basa el sistema sanitario y así, según sus palabras, "es imposible que se pueda prestar la misma atención con la mitad de enfermeras, como sucede en Murcia o Pontevedra en relación con Navarra".

Los mejores datos entre las comunidades autónomas los obtienen, además de Navarra, el País Vasco, la ciudad autónoma de Melilla y Castilla y León. Con los peores datos están Murcia, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. En el caso de las provincias también superan la media europea Cáceres, Álava y Soria. Por el contrario, Pontevedra, Guadalajara, Murcia, Ourense y Alicante son las provincias con las peores cifras.

Por eso, según Enfermería, hace falta elaborar con precisión un informe de las necesidades reales de enfermeras que tenga en cuenta las ratios nacionales y europeas, el envejecimiento de la población, la naturalidad, la dispersión geográfica y las necesidades de enfermeras especialistas. Pero ¿por qué faltan enfermeras?. Pérez no entiende que el sistema español forme académicamente a enfermeras cuatro años y que luego no se aproveche su formación, porque, según sus cálculos, puede haber unas 15.000 enfermeras que están trabajando fuera de España y que se van porque las condiciones económicas son mejores. Y ¿por qué hay tantas en Navarra?. Su contestación es clara: "porque las condiciones no son las mismas que en Murcia y Andalucía, por ejemplo".

Ante esta situación, que hizo salir a la calle a los enfermeros en junio, el Consejo lanzará a partir de mañana una campaña en medios de comunicación que incluirá un anuncio que se emitirá en distintas televisiones, cines y en redes sociales. En el anuncio, y bajo el título "Enfermeras, imprescindibles", se pueden ver cuatro de las múltiples situaciones en las que la intervención enfermera es esencial: el educativo, a través de la figura de la enfermera escolar; el de Atención Primaria; el de las emergencias y el de las unidades de Cuidados Críticos.

Casi todos los personajes han sido interpretados por enfermeras reales que han querido visibilizar su profesión e incluso la voz en off ha corrido a cargo de una enfermera que además es locutora. El anuncio, algunas de cuyas escenas han sido grabadas en el Hospital General Universitario de Villalba, transmite la "humanidad" de estos profesionales, según ha relatado Pérez, quien ha querido recordar en esta rueda de prensa a su antiguo director de Comunicación, Iñigo Lapetra, fallecido recientemente.