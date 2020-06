España sufrirá la mayor pérdida de PIB de Europa en 2020, según Candriam.

España será el país de la zona euro que más verá recortado su PIB este año por la crisis del coronavirus, con una caída del 9,2% en 2020, seguido de un rebote del 6,8% en 2021, según las previsiones de la firma de inversión internacional Candriam. En su escenario central, que no tiene en cuenta una segunda oleada del Covid y un nuevo confinamiento, el déficit fiscal español puede ahondar hasta el 10,3% del PIB, mientras que los niveles de deuda se elevarían al 115% respecto al PIB.

El endeudamiento por esta crisis ha roto la tendencia de los últimos años de reducción de la deuda pública española por debajo del 100% del PIB, un hito que la firma no prevé que se repita antes de 2035, si hay cierto "esfuerzo". Si no se toman medidas, esta podría elevarse más allá del 120% del PIB incluso durante 15 años, según Candriam. "La deuda pública para España es un asunto a tener en cuenta en el medio plazo, pero no va a ser un problema a largo plazo, si bien, para volver a situarla a niveles de antes de la pandemia hará falta más esfuerzo", ha explicado la responsable de investigación económica de Candriam, Florence Pisani, en un encuentro este lunes.

En concreto, la especialista de Candriam ha sostenido que será necesario hacer esfuerzos del 0,5% del PIB entre 2023 y 2028 para llevar el balance primario del país a su trayectoria previa a la crisis del Covid-19. La experta ha destacado la divergencia en el impacto de esta crisis y las medidas fiscales aprobadas ya en las diferentes naciones de Europa, con mayor impacto de Italia y España, principalmente por su estructura económica y el peso del turismo y los servicios. De media, el PIB de Europa caerá un 8,2% este año, para rebotar hasta un 9,8% en 2021, según sus previsiones.

En este sentido, Pisani ha incidido en que aún son necesarias medidas fiscales adicionales de estímulo de hasta el 5% del PIB por parte de España, aunque sea una de las más beneficiadas por el plan 'Next Generation' que ha impulsado Europa. En el caso de Italia, Candriam sí que considera que hay un "problema de sostenibilidad de la deuda pública", que no ha sido tratado, junto al bajo crecimiento del país. "La trayectoria de la deuda pública en España es mucho mas favorable que en Italia", ha destacado Pisani.