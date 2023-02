Estos son los dos depósitos europeos que superan en rentabilidad a las Letras.

La subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) no marca su huella únicamente en la rentabilidad de las Letras del Tesoro, que ha triunfado entre los minoristas, sino que también tiene efecto sobre la retribución que ofrecen los bancos con sus depósitos. Sin embargo, a pesar de las cuatro subidas que ordenó el BCE en 2022 y la primera de 2023, los bancos españoles no han reflejado este incremento en sus imposiciones a plazo fijo a causa de la gran liquidez con la que cuentan. En cambio, sí ha tenido un efecto especialmente notorio, en las entidades financieras del resto de Europa.

En concreto, en Lituania. BluOr Bank ofrece una retribución del 3,06% TAE en su depósito a 12 meses. El producto, cuya inversión mínima exigida es únicamente de 1 euro, supera con gran diferencia a las tan codiciadas Letras del Tesoro, que en la última subasta, celebrada el 7 de febrero, se situaron en un 2,81% a 12 meses. Este interés las colocaba lejos de la previsión de rebasar el 3% que los expertos auguraban el mes pasado. Así, el interés ofrecido por el banco lituano supera en 25 puntos básicos al que ofrece el papel del Estado. Además, el depósito de BluOr Bank está bajo el amparo del Fondo de Garantía de Depósitos de Lituania, que protege hasta 100.000 euros por titular y cuenta.

La otra opción proviene de la entidad italiana Banca Progetto. El banco ofrece una remuneración del 3% TAE a 12 meses, 19 puntos básicos más que la compra de deuda pública. En este caso, la inversión mínima exigida es de 10.000 euros y, al igual que su homóloga lituana, el importe máximo asciende a 100.000 euros.

¿Cuánto ganarías invirtiendo 10.000 euros en estos depósitos?

En el primer caso, a través del depósito de BluOr Bank, para una inversión de 10.000 euros a 12 meses, el ahorrador podría obtener unos beneficios brutos de 306 euros. Una cifra que deja atrás a los 281 euros brutos que se alcanzarían con la compra de deuda pública.

En cambio, a través del depósito a plazo fijo de Banca Progetto, las ganancias, para el mismo importe, se situarían en los 300 euros brutos, aún así por encima de lo obtenido a través de las Letras del Tesoro, en concreto, 19 euros más.

Retribución fiscal en cada caso

En las tres operaciones se aplica la retención fiscal. En caso de que la inversión sea en un banco extranjero, el modelo de retención que se aplique podrá variar . En algunas ocasiones, el país en el que se haya realizado la inversión podrá retener parte de las ganancias. Esto se solventaría a través de un Certificado de Residencia Fiscal que demuestre que se habita en España y, por tanto, se anula totalmente ese cargo.

Otra opción es que no se permita suspender completamente la retención fiscal. En estas situaciones es probable que, mediante el mismo certificado, sí se pueda reducir. Este pago se tendrá en cuenta en la declaración de la renta anual y no se cobrará de nuevo. En concreto, en Letonia, donde opera BluOr Bank, la retención fiscal del 20% se puede reducir al 10% a través del Certificado de Residencia Fiscal. Mientras que Italia, país de Banca Progetto, no retiene este tipo de ingresos a ningún inversor que no viva en el país.

Otras opciones: Depósitos a seis meses

Para aquellos que no quieran esperar un año, los depósitos, al igual que las Letras del Tesoro, ofrecen la posibilidad de invertir a 6 meses. Sin embargo, la rentabilidad en este caso se pone de parte de la deuda nacional, ya que, mientras que su compra ofreció un 2,67% en la última subasta, la oferta de la entidad italiana se estanca en el 2,5%.