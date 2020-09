La peculiar estrategia con la que un hombre ganó 600.000 € en la lotería

Muchas personas se pasan toda la vida detrás de un premio de lotería. Hay quiénes apuestan a diario o de manera semanal a alguno de los juegos de azar con el fin de conseguir un premio que permita darse un capricho o resolver asuntos económicos. Lo cierto es que no todos los ganadores aplican la misma estrategia.

Hace unas semanas, un hombre de la ciudad australiana Brisbane, se alzó con un premio de 1 millón de dólares australianos, lo que equivale a más de 600.000 euros. El afortunado, que ha optado por permanecer en el anonimato, ha conseguido el premio siguiendo su particular estrategia: usar números de tradición familiar, a los que el padre llevaba apostando a ellos durante décadas.

"Son los números de mi padre. Corresponden a algunas fechas de nacimiento de la familia y otros números. Mi familia los ha estado jugando durante unos 50 años", dijo en un comunicado emitido por Lott, las loterías oficiales de Australia y que recoge la CNN. Los números usados por su padre eran los siguientes: 20, 31, 10, 22, 37 y 12, y los ha estado jugando durante algún tiempo.

A este afortunado le ha ocurrido lo que ha muchos otros: no se creía ser el ganador del premio, según cuenta al medio de comunicación. La oficina de lotería le llamó, pero él no daba crédito: "Pensé que era una broma pesada. No podía creerlo". Una vez asimilada la noticia, el hombre reveló en qué se gastará el dinero. "¡Se acabó la hipoteca!", admitió. Además de eso, su intención era conseguir ahorrar con ese dinero y darse algún capricho como comprarse una caravana.