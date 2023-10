Europa recurre a la IA para identificar las competencias de los trabajos del futuro. 

Es raro que los gobiernos, patronales y sindicatos de los 27 estados miembro estén de acuerdo, pero los actores políticos y los agentes sociales comparten la preocupación por los cambios que ya ha comenzado a experimentar el mercado laboral. El alza de la edad media de los trabajadores, la digitalización y la transición ecológica dan lugar a una transformación que avanza a marchas forzadas incrementando el 'gap' entre las competencias que demandan las compañías y las que tienen las personas en edad de trabajar. Ante este contexto, los líderes consideran que es fundamental impulsar la formación pero recalcan la importancia de no hacerlo solo en las habilidades que se necesitan a día de hoy, sino también en las próximas décadas y para identificarlas plantean hacer uso de la Inteligencia Artificial (IA).

"Las agencias de empleo público y las redes europeas podemos mapear cuáles son las competencias más demandadas en la actualidad e intentar anticipar cuáles serán las más solicitadas en el futuro de esta forma. La IA nos puede ayudar a reducir esta falta de encaje en el mercado laboral" sostenía el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, en la conferencia sobre las Políticas Activas de Empleo celebrada esta semana en Barcelona. El representante del órgano liderado por Ursula von der Leyen se mostró convencido del cambio que podría suponer la implementación de esta herramienta para orientar la formación pública y privada e hizo referencia a algunos modelos que ya se han puesto en marcha en España.

El uso de esta tecnología también está presente en la iniciativa de Volt EU Talent Pool que recibió un primer respaldo del Parlamento Europeo y sobre la que se espera que la Comisión Europea emita una propuesta a final de mes. El proyecto busca remplazar el portal de empleo comunitario EURES y en su lugar construir una plataforma que permita a personas de otros estados miembros o terceros países expresar su voluntad por trabajar en cierto país o en un sector económico dado. Una vez introducidos los datos, la inteligencia artificial se encargaría de hacer 'match' entre el candidato y la empresa que necesite sus servicios. Como explicó una de las representantes del partido a La Información, el objetivo también es desarrollar esta web de la mano de los servicios públicos de empleo de los 27 para potenciar su alcance.

La formación continua como tarea pendiente

"Los empleos van a cambiar en el futuro cercano, lo mejor es trabajar con aquellos que ya están dentro del mercado laboral" defendía el secretario confederal de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), Ludovic Voet, en la misma jornada. "No podemos pedir a los trabajadores que se preparen para un empleo que todavía no sabemos cuál será, por eso necesitamos un diálogo social que nos permita anticiparnos a los cambios y poder identificar los sectores que se van a transformar, identificar qué profesiones se van a transformar y cómo" explicaba el representante de los sindicatos. Quien entiende que es crucial "no dejar a los trabajadores solos" y crear programas de formación concretos para prepararlos para esos trabajos del futuro.

Los empresarios también coinciden en poner el acento en evitar que las habilidades de las personas que ya cuentan con un empleo queden obsoletas, lo que ha dado lugar a la firma de la Declaración de Barcelona, la primera firmada de la mano de los agentes sociales desde hace casi una década (2016), como celebró la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz. Los agentes sociales, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea se han comprometido a fomentar el diálogo tripartito para "promover las competencias, la mejora de las cualificaciones y la recualificación a lo largo de la vida profesional de la población en edad de trabajar".

Actualmente el número de puestos de trabajos no cubiertos por los problemas para encontrar un candidato adecuado equivalen a un 2,7% de la población activa, a pesar de que el desempleo se sitúa por encima del 5% lo que lleva a los empresarios a hacer referencia a una falta de correlación entre la demanda y la oferta en el mercado laboral europeo, al igual que sucede en España. Si bien, el objetivo trasciende de la reducción del desempleo y la cobertura de las vacantes y persigue incrementar la productividad de las compañías, al tiempo que se garantizan unas condiciones de trabajo dignas, tal y como explicaron los actores.