Armengol aplaza el debate de investidura de Feijóo a los días 26 y 27 de septiembre. 

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha anunciado que el debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se celebrará durante los días 26 y 27 de septiembre. Armengol aplaza así la investidura y da plazo al candidato a la presidencia del Gobierno para que ponga en marcha las negociaciones pertinentes para conseguir los cuatro votos que le harían falta para conseguir la mayoría absoluta. Además, la máxima representante de la Cámara Baja elude así el riesgo de votar en Navidad en el caso de que se repitieran elecciones.

El rey Felipe VI encargaba este martes al presidente del PP y ganador de las elecciones del pasado 23 de julio la formación de un nuevo Gobierno en España para la próxima Legislatura, a la que llega con la garantía de tener ya un total de 172 escaños, a sólo cuatro de la mayoría absoluta, después de lograr los apoyos de Vox, UPN y Coalición Canaria. Sobre las negociaciones, han hablado los distintos líderes del PP en diversas entrevistas tanto en radio como en televisión. Así, tanto la secretaria general de la formación 'popular', Cuca Gamarra, y el vicesecretario institucional del partido, Esteban González Pons, han apostado por hablar con todas las formaciones políticas, entre ellas las independentistas, para la investidura. La única línea roja será EH Bildu.

Gamarra se ha pronunciado en las entrevistas que ha ofrecido a Antena 3 y Telecinco y que recoge Europa Press después de ser preguntada sobre la ronda de contactos que Feijóo comenzará a partir del próximo lunes para lograr más apoyos. "Hay una realidad parlamentaria y convocaremos a los grupos parlamentarios a esa ronda de contactos", ha sostenido Gamarra, para agregar que la "responsabilidad es de todos". La 'popular' se ha mostrado convencida de cara a la investidura del ganador de las elecciones, ya que, a su juicio, si Sánchez fue investido con 167 escaños, el apoyo de 172 es "contundente" y ha considerado que lo importante ahora es "hacer las cosas bien" y sin prisas.

El PP abre la puerta a Junts y ERC

Por otra parte, González Pons también ha recalcado que el PP hablará con "todos los partidos menos con aquellos que no han condenado el terrorismo". En una entrevista en Onda Cero que recoge Europa Press, Pons ha resaltado que "Junts y ERC, más allá de las acciones que cuatro personas llevaron a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda". Pons ha recordado que el PP se "mueve en el marco de la Constitución", pero que se escucharán "las pretensiones de todos" y pondrán su programa sobre la mesa. Por último, ha reprochado a Sánchez que "PP y PSOE no puedan hablar y no puedan acordar nada nunca y que estén condenados a odiarse".

Cómo será el debate de investidura

El Pleno que se celebrará en la Cámara Baja dará comienzo con la exposición por parte de Feijóo de su programa de Gobierno, con el que pedirá la confianza de los diputados. En la primera votación, el candidato a la Moncloa necesitará mayoría absoluta para ser elegido, lo que supone un total de 176 escaños. En el caso de no lograr los votos necesarios en el primer intento, se pondrá en marcha una segunda votación 48 horas más tarde. En ella, el candidato sólo necesitará de la mayoría simple para ser designado presidente.

La presidenta del Congreso ha asegurado durante su comparecencia que había tomado la decisión después de pactarla con el líder 'popular', con quien habló este martes por la noche y de nuevo el miércoles por la mañana. Según Armengol, la fecha elegida otorga "un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas" con los miembros de los diferentes partidos, ya que Feijóo sólo necesitaría cuatro votos más. Así, contará con un total de 35 días para preparar el debate. Según ha recordado la presidenta de la Cámara Baja, el plazo es similar al de las anteriores legislaturas, el cual fue de aproximadamente un mes entre la propuesta del Rey y la celebración de la sesión parlamentaria.