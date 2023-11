Feijóo afea a Sánchez dejar de lado a las autonomías en la nueva financiación

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "corrupción política" por haber comprado con "cheques" los votos que necesita para una investidura que ha denunciado que es un "fraude" porque ya se produjo fuera de España con el pacto entre PSOE y Junts sellado en Bruselas. "Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política" puesto que, ha defendido Feijóo, "tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre". También ha recordado que el próximo 18 de noviembre en Madrid se producirá una nueva protesta contra la Ley de Amnistía registrada en el Congreso por el PSOE.

En este sentido, ha denunciado que Sánchez "no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos". Así, ha considerado que "nadie ha hecho más" ni había llegado tan lejos por la causa independentista que líder socialista. "Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su hambre insaciable de poder", ha subrayado. En concreto, se ha referido a los cambios en la financiación autonómica, en la que el PSOE se habría saltado al Consejo de Política Fiscal y Financiera en una reforma que ha aprobado de forma bilateral con el independentismo catalán.

El líder del PP también ha echado en cara a Sánchez que no tiene límites políticos, legales, ni éticos, "porque no tiene reparos en recurrir a la mentira siempre que le beneficia", ni políticos, "porque el fin justifica cualquier medio y socio". "No hay ni tan siquiera límites legales, porque si la ley entorpece sus propósitos, se adecúa a los intereses personales de sí mismo o de sus socios", ha recalcado.

En esta línea, el jefe de Génova ha cargado contra una amnistía que "no mejora la convivencia". "Si fuera tan buena, por qué no la aprobaron hace tiempo. ¿No se les ocurrió antes? O es que antes de las elecciones mantenían que era anticonstitucional y ahora está dentro de la constitución. La amnistía destruye. Divide al país en dos", ha recriminado a Sánchez.

Por otro lado, ha anunciado que su grupo parlamentario "promoverá una ley de lealtad institucional". "Defenderemos a los españoles en todas las instituciones", ha advertido.