"Las empresas necesitan estímulos y un marco de certidumbre más que nunca"

La pandemia provocada por el coronavirus "ha truncado una fase de crecimiento en la economía española". Así lo pone de manifiesto Fernando de Yarza, presidente de Henneo, en la gala virtual de los Premios Líderes 2020 de La Información antes de recordar a la Administración que "en estos momentos, más que nunca, las empresas precisan de estímulos para abordar estos momentos de incertidumbre". El presidente de la asociación mundial de periódicos y editores de noticias (WAN-IFRA) recalca que "vivimos momentos difíciles" porque el virus "nos ha abocado a una recesión que, esperamos, sea solo un alto en el camino". Para ello puntualiza que aunque España "cuenta con verdaderas multinacionales, que han adoptado las mejores prácticas de gestión y extienden por el mundo la marca país, presenta también un ecosistema de pequeñas y medianas empresas, de cuya supervivencia depende el bienestar de muchos ciudadanos".

De Yarza asegura que desde La Información, diario de referencia en la actualidad empresarial y económica, "hemos querido dar voz a unas y otras empresas; grandes y más pequeñas, que hacen cada día País" y advierte de que "no podemos ser neutrales en la defensa de nuestro tejido empresarial como motor de bienestar y riqueza. Y no podemos dejar de pedir a la Administración, que con tanta generosidad no ha acompañado en cada edición de estos Premios, un marco de certidumbre y apoyo a nuestras empresas".

En esta tercera entrega de los Premios Líderes se galardona una vez más a los empresarios y emprendedores que con su esfuerzo diario se han convertido en un modelo a seguir y un referente tanto por la creación de riqueza y empleo como por la apertura de mercados y desarrollo de negocio. Así, "nuestro Premio Líder Empresarial del Año ha recaído en Tobías Martinez, CEO de Cellnex. Su visión y brillantez han propiciado, no sólo un crecimiento singular en el marco de la economía española, sino también el posicionamiento como principal operador europeo independiente de infraestructuras de telecomunicación", reconocía De Yarza.

Adoptar la vanguardia tecnológica y la calidad como herramientas imprescindibles de gestión le ha hecho a David Martínez, CEO de Aedas,"claro merecedor del Premio Líder del Año en Innovación". Su apuesta por las nuevas tendencias ha convertido a la empresa en un referente internacional en los grandes proyectos de edificación. El tercer galardón ha sido para Mireia Badia, que con solo 23 años y un trabajo bien remunerado decidió dejar su zona de confort para "traer a España la experiencia del crowlending que había aprendido en Reino Unido". Fundó Grow.ly, una plataforma de financiación de pymes, que en estos siete años ha aportado más de 24 millones en un total de 500 proyectos y hoy es nuestro Premio Líder del Año en Desarrollo de Negocio.

Daniel Toledo, director de La Información, tiene claro que pese a las dificultades surgidas por el coronavirus, y especialmente por ellas, "no se deberían dejar de reconocer el desempeño de firmas y ejecutivos que encarnan lo mejor de la gestión y la tradición empresarial en España". Ahora sus nombres se unen a otros premiados de la talla de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, y Antonio Huertas, presidente del grupo Mapfre, o empresas como Telefónica y Mercadona.

Toledo explicaba que "nuestro diario ha capeado el temporal con el favor de los lectores, principal termómetro de la salud de un medio, y durante los últimos meses el periódico ha consolidado una audiencia por encima de los siete millones de usuarios únicos, un umbral que aspiramos superar". Es late motiv del medio "la búsqueda de grandes historias, de exclusivas, siendo una de ellas la intención del Gobierno de incrementar a un 21% de IVA la educación y sanidad privadas, noticia que tuvo gran impacto". Y sentencia: "en época de fake news, no hay mejor verificador que la confirmación de las noticias publicadas".