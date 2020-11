Tobías Martínez (Cellnex): "La Covid es transitoria y ahora hay que resistir"

Un mensaje de optimismo en un momento especialmente delicado marcado por la dureza de la crisis causada por la pandemia global del coronavirus. El consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, ha tratado de enseñar la luz al final del túnel. Está convencido de que es un "problema transitorio" y que si se resuelve ese frente sanitario, con la ayuda de las diferentes vacunas en las que trabajan grandes firmas internacionales desde hace meses, la economía "va a reaccionar de forma brusca y va a volver el turismo, la hostelería, la distribución". "No nos hemos olvidado, ni hemos dejado de tener esas necesidades", apunta. Por eso insiste en que la clave es apoyar a todos esos sectores en esta transición y lograr que resistan los embates.

Premio Líder Empresarial del Año

En su intervención tras recibir el Premio Líder Empresarial del Año, galardón concedido por La Información, el primer ejecutivo de la gestora de torres de telecomunicaciones señala claramente a las empresas que, por su situación económica o por la bonanza del sector en el que operan, están en disposición de poder invertir en estos tiempos de dificultad. "No hay que dejar de actuar; esa prudencia nos lleva a que nos bloqueemos como empresa", advierte. Y ahí existe un riesgo: perder oportunidades por ese miedo, que acabarán aprovechando otros.

En el caso de la compañía que dirige no han levantado en ningún momento el pie del acelerador. Desde que estallara la pandemia en marzo, la empresa ha cerrado emisión de más de 2.000 millones de euros en bonos; la ampliación de capital de 4.000 millones de euros y, por último, la mayor compra de su historia, al incorporar los activos europeos de la teleco hongkonesa Hutchison por 10.000 millones de euros. "La pandemia nos ha afectado, pero a título personal; como empresa estamos en un sector con una gran demanda de servicios", apunta. El de las telecomunicaciones se ha convertido en esencial para mantener vivos muchos negocios. Y Cellnex es eslabón esencial, por lo que han tenido que seguir a pleno rendimiento pese a las restricciones.

En este 2020 no han frenado su ambiciosa estrategia de adquisiciones, que ha evidenciado una maquinaria que resulta ser una de las mejor engrasadas del Ibex 35 en España. En cinco años han completado 30 operaciones con 14.000 millones de euros en inversiones, sin contar la operación de Hutchison que aún no está cerrada formalmente. Tras esa rápida carrera se ha quedado un hueco en el mapa: Alemania. ¿Será ese el próximo objetivo? "¿A quién no le gustaría estar ahí? Pero hay que estarlo de forma coherente". El directivo insiste en que se trata de un país extenso y muy poblado donde las oportunidades de inversión para un operador neutro no son abundantes. "Si se da la oportunidad, perfecto; si no se da, la seguiremos trabajando y buscando", apunta.

Más allá de la ambición por crecer, Martínez señala que la prioridad de Cellnex es consolidar las plazas donde ya están presentes, donde se han sumado en los últimos meses países como Polonia, Austria o Suecia. "Ante nosotros tenemos un reto importante que va a ser consolidar estos seis países de Hutchison, que han confiado en nosotros para que los gestionemos", apunta. El directivo tiene claro que tienen por delante una oportunidad única de ser uno de los grandes consolidadores del mercado y hay que aprovecharla, pues "el viento no siempre sopla a favor".

Respaldo inversor

Para desplegar toda esa estrategia, la compañía ha contado con el respaldo inversor que se ha percibido no sólo en la alta demanda de todas sus ampliaciones de capital y colocaciones de deuda, sino también en la cotización. En el último año se ha revalorizado un 37%. "Tengo el apoyo del consejo de administración y de los inversores, que nos dicen 'Seguid adelante, os apoyamos, queremos que la empresa siga por ese camino de desarrollo industrial'".

Esta mayor apuesta del inversor se ha percibido desde el año 2018. Pero esto no significa que todo haya sido un camino de rosas. "Ha habido que picar piedra y demostrar con resultados todo aquello que decíamos en el año 2015", apostilla. Como base de este proyecto, él señala tres grandes activos fundamentales. Primero, la tendencia de mercado: en Europa se está produciendo una consolidación en el mercado europeo de las infraestructuras, que ya se dio en otros más maduros, y que es una oportunidad que coloca en una posición privilegiada a un grupo como Cellnex. En segundo lugar está la experiencia, pues Cellnex es el heredero de Abertis Telecom, una división del grupo concesionario que arrancó hace más de veinte años. Y, por último, se encuentra "el acierto en la ejecución de esa estrategia".

En esa consolidación del mercado de las telecomunicaciones, la compañía española tiene las redes ultrarrápidas 5G como una gran oportunidad. Esta tecnología es la que marcará las tendencias de los próximos años. Y Martínez reconoce que España está bien posicionada, gracias a las redes móviles y de fibra que han levantado las grandes operadoras de telecomunicaciones como Telefónica, Orange o Vodafone en el país. "Soy optimista; Europa y España están haciendo sus deberes; podríamos hacerlo mejor y más rápido, pero hemos reaccionado a tiempo para tener nuestro propio espacio y competir con países asiáticos y Estados Unidos", afirma, a la vez que advierte que no que hay olvidarse del 4G: "Aún hay muchas cosas que hacer; no llega a todo el mundo".

Con todo, las previsiones del ejecutivo para el próximo año son optimistas. Espera que las vacunas sean una realidad y que se pueda recuperar la normalidad cuanto antes. Como primer ejecutivo se ha marcado el objetivo de aprovechar ese viento a favor. "Las empresas debemos aprovechar nuestros momentos: no dejamos de sentir la presión y la incertidumbre, pero hay que ejecutar y aportar nuestro granito de arena", concluye.