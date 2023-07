La Fiscalía apunta a Torres para declarar tras señalar su relación con Villarejo.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito en el que destaca el "alto grado de conocimiento" del presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, sobre la relación entre la entidad y Cenyt, empresa vinculada al excomisario de policía José Manuel Villarejo, y abre la puerta a que acuda a declarar en la causa.

En el escrito, al que ha tenido este jueves acceso Efe, Anticorrupción se opone a la pretensión del banco, que ha recurrido la declaración como testigo, prevista para este viernes, de la directora de los servicios jurídicos, del banco, María Jesús Arribas. El banco alegaba que Arribas era parte del equipo de defensa de BBVA, y que había intervenido, según consta en correos electrónicos, a partir de mayo de 2018, "después del periodo en el que BBVA contrató a Cenyt".

Sin embargo, Anticorrupción entiende que "no se ha aportado documento alguno que ampare tal afirmación", por lo que no puede alegarse que forma parte de la defensa del banco y su declaración vulnere el secreto profesional; por tanto, no se vulnera el derecho de defensa del banco.

La Fiscalía pone el foco en el papel desempeñado por Torres Vila, que formaba parte de un comité restringido que en octubre de 2018 dio de alta "un Proyecto estrictamente confidencial sobre las actuaciones de comprobación de la relación de BBVA con la empresa Cenyt". De todos los componentes de dicho comité, "tres constan como investigados en las presentes actuaciones y otra ha prestado declaración como testigo, de forma que, de los expresamente convocados, sólo resta por declarar Arribas", añade el texto.

Ya en 2019, el consejo de administración del banco acordó, "por unanimidad", facultar a Torres Vila y a Arribas para que "cualquiera de ellos indistinta y solidariamente" pudiera proceder a la designación de la persona representante del banco en la causa. De ello cabe inferir "el alto grado de conocimiento de lo que había pasado con Cenyt que tenían Torres Vila y María Jesús Arribas".

Para la Fiscalía, puesto que la decisión estaba en manos de uno de los dos, "si la ejecución de la delegación la hubiese realizado el presidente del banco", debería ser él el que declarase, "al no ser abogado" y ante la imposibilidad de que lo haga su subordinada".

Supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga la operación "Trampa", novena pieza separada del "caso Villarejo" que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició, sin éxito, un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad.

A mediados de 2019 el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González en una causa en la que ya figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco, como el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar o el exjefe de seguridad Julio Corrochano.