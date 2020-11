Gana 50 millones en el Euromillones y compra un zoo a su suegra

"Qué haría si me tocase el Euromillones...", este es el pensamiento que, a buen seguro, han tenido casi todos los que han participado en este sorteo alguna vez. Matt Topham, el británico más joven (23 años) en hacerse con el gran premio parecía tenerlo claro. Fue hace años, tras tener en sus manos el boleto con la combinación ganadora, cuando se embolsó nada menos que 50 millones de euros.

Desde entonces ha estado disfrutando de su fortuna, aunque con los pies en la tierra. Ya que ahora, un lustro después, ha decidido invertir parte del premio, unos 700.000 euros, en un regalo algo particular para su suegra: un Zoo. Jane, la madre de su mujer Cassey, dirigía el parque de animales de Lotuh junto a sus otras dos hijas.

Pero aún hay más: no solo es el Zoo, sino que también le ha ayudado comprando llamas, cabras, caballos, cerdos, patos, un centro de lechuzas, halcones, etc . "Si su suegra quería un Zoo, 'por qué no comprárselo', él se lo puede permitir, es bueno ver a una pareja ganar la Lotería", declaraba uno de los amigos de Topham a The Sun.

Desde que ganase el Euromillones, la vida de Matt Topham cambió por completo. Pasó de ser pintor y decorador a piloto de carreras y de helicóptero. Se compró, también, un Aston Martin Vantage GT4 de unos casi 300.000 euros. No es el único: compró también un Jaguar XKR-S, un Range Rover o un Porsche.