Garamendi estalla contra la reforma laboral y la subida de las cotizaciones.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha puesto pie en pared contra la marcha que lleva la reforma laboral que se negocia con el Gobierno y que "no es lo que quiere Bruselas", y una subida de las cotizaciones sociales para reformar las pensiones, "que nos han presentado en un folio y medio y hemos tenido que conocer primero por la prensa". Garamendi ha aprovechado este jueves su intervención en el Congreso de Directivos y Ejecutivos de Empresa (CEDE) que se celebra en Córdoba para lanzar un serio aviso al Gobierno de que los empresarios están unidos y no van a permitir que la pelea entre los partidos que conforman el Ejecutivo se lleve por delante acuerdos que ya habían sido alcanzados, como el de las pensiones, u otras cuestiones que se tratan más como "trofeos políticos" en su guerra particular, que como avances para que las empresas tengan las suficiente seguridad jurídica y estabilidad.

El presidente de la CEOE se mostró claramente contrariado por el "tráfico" de papeles sobre la negociación de la reforma laboral que se circulan entre los dos partidos del Gobierno, con un "ruido mediático" que no interesa a nadie. "Recibimos un papel que nos planteaba el 13% de temporalidad como máximo, pero que podrá ser del 32% en el 2050", explicó Garamendi, "lo cual nos deja pensando que como se puede hacer eso. La temporalidad habrá que establecerla por sectores, como es lógico".

"Los grandes titulares que se venden como trofeos políticos ayudan poco", remató, sobre todo cuando la temporalidad privada está en el 22% y la pública en el 32%, una diferencia que es mayor en las comunidades autónomas más industriales. "Aparecemos como los malos de la película, y resulta que somos los únicos que hacen los deberes", señaló Garamendi.

En el caso de las pensiones, la queja en voz alta de la patronal es muy similar, aunque esta vez con una alerta mayor, porque se plantea una subida de medio punto que les llegó "en un folio y medio" que antes ya se había filtrado a los medios, pero sin más explicaciones. "Nos piden que demos el visto bueno en catorce días, pero no sabemos cuál va a ser el mapa completo para poder opinar", reprochó Garamendi. Desde la patronal se muestran muy desconfiados de la propuesta que ha lanzado José Luis Escrivá para las pensiones a la vista de que desde el propio Ejecutivo no se ponen de acuerdo con las bases de la reforma ya pactada en julio. "Se cerró un acuerdo al que uno de los socios del Gobierno ya ha metido un montón de enmiendas", alertó. "Es que hoy es el 0,5 de subida, pero no sabemos lo que vendrá después; te acepto lo de hoy y mañana me metes otra".

Seguridad jurídica para no ahuyentar al capital

Durante su intervención en el Congreso de CEDE, junto al presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, el líder de la patronal reclamó al Gobierno tres claves para poder afrontar la situación de incertidumbre económica que se avecina a pesar de que haya crecimiento económico: seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de las normas. "Ya no hablamos del riesgo regulatorio, hablamos de la prima regulatoria" en España, explicó, cuando tenemos un reto inversor muy grande, porque cuatro de cada cinco euros que se vayan a invertir con fondos europeos deberán ser privados, "y no podemos ahuyentar a los fondos y al capital internacional con la situación política interna".

El responsable de las Cámaras de Comercio hizo un llamamiento ante la élite empresarial reunida en Córdoba para aprovechar el dinero de Bruselas en hacer una verdadera transformación de las empresas y los sectores industriales. A su entender, la clave de que esto pueda ocurrir está en hacer que las ayudas lleguen a las pymes, cosa que ahora está en duda, y en lograr una verdadera revolución en la educación y la renovación del sistema educativo, ante la falta de profesionales que sufren la mayor parte de las grandes empresas del país.