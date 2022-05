La gasolina y el diésel vuelven a precios de récord: dónde repostar más barato

La gasolina y el diésel vuelven a estar más caros que nunca. Tal es la situación que, incluso, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró el pasado viernes que la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) está "muy pendiente" y vigila si las gasolineras están subiendo los precios, tras la aprobación a principios de abril de la bonificación de 20 céntimos por litro. "Estamos viviendo momentos de alta volatilidad, tanto de los precios del barril de petróleo como de las diferentes gasolinas. Hay que ver en detalle lo que está pasando y se le ha encargado a Competencia si se está produciendo un traslado de ese beneficio en favor de las gasolineras o se está produciendo un incremento de los precios. Nuestra intención es estar muy pendientes", señaló Ribera.

Todo esto responde al 'nuevo subidón' que ha vuelto a registrar el precio de la gasolina, tras el ligero -ligerísimo- respiro que había dado en las últimas semanas. Y es que -si no se tiene en cuenta el bono de 20 céntimos-, el litro del diésel en España ha superado por primera vez al promedio de la Unión Europea, al menos desde que se ofrecen estadísticas conjuntas del bloque (2005). No solo eso, sino que se prevé que, de continuar con esta tendencia, la gasolina seguirá el mismo camino. No hay más que echar un vistazo al coste de los carburantes hoy.

Precio de la gasolina de hoy

Sin Plomo 95: 1,933 euros por litro de media

de media ​Sin Plomo 98: 2,087 euros por litro de media

Precio del diésel de hoy:

Gasóleo A: 1,885 euros por litro de media

de media ​Gasóleo A+: 1,975 euros por litro de media

de media ​Gasóleo B: 1,461 euros por litro de media

Dónde repostar hoy más barato

Así las cosas, el precio medio de las gasolineras durante este miércoles, 18 de mayo, es el siguiente:

Los descuentos de Repsol, Cepsa o BP

Precisamente, justo en la misma semana en la que se aprobó el bono, varias compañías comenzaron a aplicar por su cuenta descuentos, incluso, mayores a los del bono del Gobierno. Ambos son complementarios; es decir, los clientes pueden sumar la rebaja de 20 céntimos por litro a la oferta de la estación en cuestión y obtener un precio mucho menor, incluso en niveles previos a la guerra en Ucrania.

Repsol: fue una de las primeras. Hasta el 30 de junio, sus clientes podrán beneficiarse de un descuento de hasta 30 céntimos. Eso sí, deberán pagar con la aplicación Waylet. En caso de que los clientes particulares no usen dicha app, el descuento será de cinco céntimos por cada litro de combustible, a lo que se suman los 20 céntimos de ayudas del Ejecutivo, alcanzando un total de 25 céntimos en estos casos.

Cepsa: por su parte, Cepsa ha conseguido que una buena parte de sus clientes pueda repostar con precios de los combustibles similares a los que tenían en 2021, anteriores a la escalada del coste producida por el conflicto en Ucrania, que ha provocado un aumento de más 30% desde comienzo del año 2022, situando el precio del litro de la gasolina 95 y del gasóleo por encima de los 2,00 euros en algunos puntos de venta durante el mes de marzo.

Bp: la petrolera británica BP también anunció una serie de descuentos de hasta 30 céntimos por litro a todos los particulares que reposten en toda su red de estaciones de servicio.