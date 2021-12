Gestha da por perdidas las deudas de las empresas quebradas en la anterior crisis

Los Técnicos de Hacienda (Gestha) creen que la mayoría de los deudores que aparecen en la lista de morosos publicada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) "nunca pagarán sus deudas". El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, afirma que el listado "no tiene garantías de recaudación" y hace hincapié en las empresas que quebraron en la anterior crisis: "Las inmobiliarias y constructoras difícilmente podrán abonar las deudas". Mollinedo explica que "la mayoría" dejarán de aparecer en la lista tras ser declarada su "insolvencia definitiva" y no porque hayan pagado a Hacienda.

De hecho, desde Gestha explican que cuando una empresa o particular sale de la lista, no es necesariamente porque hayan abonado las cantidades pendientes con el fisco. Se pueden producir situaciones de prescripción de la deuda, de la cancelación de la misma por parte de los tribunales o la declaración de insolvencia definitiva. "Incluso hay casos en los que se paga una parte para que la deuda se sitúe por debajo de los 600.000 euros para dejar de aparecer en la lista. Es una cuestión que tiene más que ver con el prestigio social que con materializar el cobro", apunta Mollinedo.

Estas situaciones son las que Gestha cree que se repetirán entre las empresas que aparecen en la lista de deudores publicada este lunes y que están en situación de quiebra o disolución. Las promotoras, inmobiliarias y constructoras tienen un papel muy importante entre los mayores deudores. De hecho, las empresas que acumulan deudas más cuantiosas se corresponden con este sector, que sufrió especialmente la anterior crisis económica. Reyal Urbis, con 341,12 millones, Isolux Corsán, con 329,65 millones y Nozar (214,88 millones), todas relacionadas con el inmobiliario y la construcción son las tres compañías con mayores deudas con Hacienda.

Los Técnicos piden al Gobierno que detalle la cuantía de la deuda cancelada por insolvencia definitiva de los deudores, para conocer qué parte realmente se ha pagado y cuál se puede dar por perdida. En la misma línea, piden que se revelen las sanciones impuestas a multinacionales, grandes corporaciones empresariales y personas con grandes rentas -aunque no sean morosas- cuando superen el millón de euros. Para ello, sería necesario una modificación legislativa del artículo 95 de la Ley General Tributaria, en la que se regula la confidencialidad de los datos.

Más de 7.200 morosos

Los Técnicos subrayan que el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí solo aumentar los ingresos de la deuda pendiente de cobro. No obstante, no cifran la cuantía que se puede recaudar tras su publicación. Sí valoran positivamente que la Agencia Tributaria haya rebajado desde el millón de euros hasta los 600.000 la cuantía a partir de la cual aparecen los morosos en la lista negra. Esto ha permitido que afloren un 88% más de deudores, hasta los 7.277 morosos. La mayoría, 5.910, son empresas, frente a los 1.367 particulares.

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, destaca que "en España, la ‘factura’ del fraude y la evasión fiscal para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros al año, que los ciudadanos se ven obligados a pagar para mantener los gastos públicos compensando el agujero por el que escapan los defraudadores”. Esta lista, consideran los Técnicos, es otra ocasión para reclamar a la Agencia Tributaria un mayor esfuerzo sobre los grandes contribuyentes.

No es la primera vez que los Técnicos piden a Hacienda que aumente la investigación sobre las grandes fortunas o deudores. Cuando se publicaron los Pandora Papers, reclamaron celeridad a la AEAT para evitar que estas personas con grandes rentas y patrimonios regularicen antes de que se les inicie una inspección, pues pertenecen al colectivo de personas y sociedades que, junto con las multinacionales, son responsables del 70% de la evasión estimada del país.