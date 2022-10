La reforma de las pensiones amenaza la supervivencia de las gestoras pequeñas

La reciente reforma del sistema de pensiones diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, puede poner en peligro a la industria de la gestión de activos española tal como la conocemos. Así lo advirtió este viernes el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, quien se refirió al riesgo de extinción que corren muchas gestoras si no se modifica una reforma, que puede crear una situación de oligopolio y jugar en contra de los clientes.

Las aportaciones a planes de pensiones privados individuales se han reducido de forma significativa en los últimos años, de manera que las sucesivas reformas han recortado el límite de aportaciones desde los 10.000 euros anuales vigentes en 2014 hasta los 1.500 euros anuales que comienzan a computar para el ejercicio fiscal 2022. Es por ello que Martínez-Aldama, durante su intervención en el 'V Encuentro Económico-Asegurador', quiso expresar su temor hacia una posible oleada de fusiones, provocada por el descenso de aportaciones a los planes de pensiones, que según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) se traduce en una caída progresiva del volumen total anual desde los 6.200 millones de euros del año 2006 hasta los 2.594 millones en 2021, lo que supone un retroceso de más del 58%.

Lo cierto es que si se analiza el ranking por patrimonio de los grupos que componen los planes de pensiones a sistema individual, ofrecido por Inverco, se puede comprobar una evidente concentración entre los grupos más grandes, liderados por CaixaBank con 27.224 millones de euros de patrimonio, que controla una cuota de mercado del 33,56% del total, gracias a sus 70 planes de pensiones. BBVA y Santander son la segunda y la tercera con algo más del 17 y el 12% del negocio, respectivamente. Tan fuerte es la concentración, que hasta 17 firmas no disponen ni de 200 millones de patrimonio en planes de pensiones del sistema individual y si las cifras de aportaciones continúan reduciéndose y las de rescates aumentando, podrían verse obligadas a integrarse en otras entidades perdiendo su independencia y su reduciendo la oferta para el cliente final para sobrevivir.

De acuerdo con Inverco, hasta 45 firmas españolas contarían con patrimonio gestionado en planes individuales, entre gestoras ligadas a bancos, aseguradoras y firmas independientes. Al cierre del primer semestre todas las que contaban con una cuota superior al punto porcentual pertenecían a un grupo financiero, ya fuera bancario o asegurador. La primera por patrimonio independiente es Bestinver, que acumula un 0,98% del mercado en los 4 planes de pensione que oferta. El patrimonio total en la gestora value en estos productos no lleva a los 800 millones de euros.

Martínez-Aldama cree que la reforma del sistema de pensiones "no podría ser peor" porque siente que se ha perdido una gran oportunidad para aumentar los incentivos de los empresarios. No obstante, el presidente de Inverco hizo hincapié en que la reforma no es irreversible y que desde su patronal harán "todo lo posible para revertir algunos de los errores". En la misma línea, se pronunció la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, quien ha abogado también por la necesidad de reformar el sistema, que puede provocar que nos quedemos "sin espacio y dinero para hacer reformas sociales".