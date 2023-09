Las gestoras de fondos públicos de empleo eligen: más trabajadores o salarios altos. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones eligió a cinco gestoras para que se hicieran cargo de los quince vehículos de ahorro de promoción pública a las puertas de las elecciones generales del 23 de julio. Desde entonces, los equipos de VidaCaixa, BBVA, Caser, Ibercaja y Santander se reúnen de manera periódica con los responsables del gabinete de José Luis Escrivá para ultimar la plataforma común que recopile la información de sus ofertas y ultimar los detalles de su promoción. Las fuentes consultadas por La Información trasladan que es la cartera de Seguridad Social la que marca los tiempos y determinará el momento de partida, por lo que de momento cada una de las firmas prepara su estrategia para reunir 500 millones de ahorro en tres años.

Esta es la meta fijada en el pliego de licitación del Ministerio, que asciende a un total de 2.500 millones para 2027 que ha llevado a cada una de las gestoras a diseñar un plan de ambicioso para o bien, hacerse con un importante número de trabajadores que realicen aportaciones periódicas o apostar por los sectores y cargos con salarios más elevados para aproximarse a pasos acelerados a este objetivo. ¿Por qué? Serán las empresas, los colegios o asociaciones profesionales los que decidan ofrecer a sus empleados o afiliados esta vía de ahorro para contar a futuro con un complemento a la pensión pública. Y las aportaciones de las compañías al plan de empleo estarán condicionadas al salario del trabajador y las de este, solo podrán multiplicarlas por 2,5, tal y como explican desde Caser.

Es habitual que la opción de ofrecer un plan de pensiones de empleo surja dentro de las conversaciones de la mesa de la negociación colectiva, por lo que desde la gestora apuntan a que es frecuente que mantengan reuniones con la representación de la empresa o incluso con la de los empleados para explicar los detalles de sus productos. Un catálogo en el que en cuestión de meses también entrarán los tres vehículos a renta fija, variable y mixta. Por ello, las fuentes de Caser apuntan a que lejos de tener una actitud pasiva, pondrán en foco en los sectores y especialmente, en las profesiones con mejores salarios para cumplir con la meta de 500 millones, que a priori creen que es difícil alcanzar por la escasa cultura financiera de los ciudadanos.

En Ibercaja, sin embargo, se muestran más optimistas. "Nuestras estimaciones nos hacen prever que cumpliremos ese umbral mínimo de 500 millones. Estamos elaborando un plan comercial para poder cumplirlo y hacerlo llegar a nuestros clientes presentes y potenciales, creemos que el recorrido es muy amplio y apostamos por su desarrollo", traslada el director de Ibercaja Pensión, José Carlos Vizárraga, a este periódico. Además avanza que también se dirigirán a los sectores que mejor estén en este ciclo económico, dado que entienden que serán los más interesados en poner en marcha planes de pensiones sectoriales.

Otra de las gestoras consultadas, que prefiere no ser identificada, ha detectado dos nichos objetivo: los organismos públicos y los acuerdos sectoriales. No obstante, no le dan tanta a importancia al rango salarial de los trabajadores de esos sectores (y las aportaciones que cada uno de ellos pueda hacer), sino a la cantidad de nuevos ahorradores que puedan llegar a través de estos tres nuevos vehículos. La entidad afirma que se mueve en una horquilla que oscila entre los 500.000 y los 1,5 millones de trabajadores para alcanzar el objetivo de los 500 millones de ahorro en tres años. En cambio, otra de las gestoras adjudicatarias sostiene al no poder elegir que sectores promoverán o no planes de pensiones de empleo, se limitarán a mantenerse disponibles para los actores implicados en esta negociación.

Plan de ahorro para autónomos

El departamento de Escrivá ha diseñado los planes de empleo significado para dar cobertura a empresas, pymes, trabajadores y autónomos que no podían impulsar por sí mismos un plan de empleo debido a que su capacidad de ahorro era reducida. Con este objetivo se aprobó en 2022 la ley de 'regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo' y a las puertas de las elecciones generales se aprobó en Consejo de Ministros el reglamento que trazaba su desarrollo, cumpliendo los plazos fijados. Los vehículos de promoción pública encuentran soporte en este desarrollo normativo pero cuentan con la peculiaridad de que la comisión de control estará integrada por representantes del Ministerio, la patronal y los sindicatos.

Precisamente, las gestoras consultadas apuntan a que los autónomos son los únicos que podrían trasvasar sus planes de pensiones individuales a estos de tipo colectivo y de promoción pública. "En cada caso tendremos que asesorarles si les conviene o no traspasar los derechos que tienen en el sistema individual ya que tiene connotaciones fiscales y de rescate distintas entre sistemas", precisa el director de Ibercaja Pensión. En los últimos años el Gobierno ha favorecido los planes de empleo, elevando hasta 8.500 euros el límite de aportación exento, mientras que redujo hasta 1.500 el máximo para las aportaciones a los planes de pensiones individuales, que en 2020 ascendía a 8.000 euros.