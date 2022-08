El Gobierno de Ayuso defiende su plan de ahorro energético sin apagar Madrid.

El consejero madrileño de Hacienda y Economía, Javier Fernández-Lasquetty, ha subrayado los "muy buenos resultados" que "están dando" las medidas impulsadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para reducir el consumo eléctrico, medidas que se aplican desde hace "tiempo", que se han hablado con los sectores implicados y que en ningún caso pasan por "apagar Madrid". Así lo ha recalcado el consejero de Ayuso durante una visita a la localidad de Miraflores de la Sierra, en la que ha denunciado el "impacto económico sin evaluar" que supone para los comercios el Real Decreto-ley de ahorro de energía aprobado por el Gobierno central, "que les puede abocar incluso al cierre debido a los costes asociados a su cumplimiento".

Frente a las medidas del Gobierno central, la Comunidad de Madrid "ya lleva tiempo" aplicando otras en sus edificios públicos y está trabajando "con los distintos sectores, con el comercio, con la industria y con los hogares, con medidas de apoyo e incentivación" para reducir el consumo eléctrico. Pero lo que no está haciendo es convertir a Madrid "en la única capital europea obligatoriamente apagada a partir de las diez de la noche, cosa que no sucede en las otras".

"La Comunidad va a seguir trabajando para hacer más eficiente el uso de la energía, pero no desde luego por la vía de las prohibiciones y las imposiciones, no queriendo apagar Madrid, que es lo que al final quiere Pedro Sánchez: un Madrid apagado, un Madrid cerrado, triste, en el que no haya nada". Lasquetty ha insistido en que España "no tiene un problema con el gas ruso", sino con el que procede de Argelia "por culpa de Sánchez, que ha impedido que llegue por sus equivocadas medidas y decisiones".

En este sentido, ha expresado su deseo de que los socialistas españoles "aprendan" de los socialistas alemanes "y se dieran cuenta de que la solución es bajar los impuestos" y "contener el gasto público, no aumentarlo". "Esa es la manera de contener la inflación y de hacer algo por las familias", ha afirmado el consejero madrileño, que ha abogado por una "mayor interconexión" con las vías de llegada del gas a Europa, "no cortar ni segmentar el mercado, que es l oque ha pretendido el Gobierno y le ha salido el tiro por la culata, pero repercutiendo contra todos los españoles".

Fernández-Lasquetty ha reiterado que la Comunidad de Madrid recurrirá el decreto ley del Gobierno para el ahorro energético "porque Ayuso no permite que invadan sus competencias" y en eso ha dicho que cuenta con el respaldo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del resto de autonomías donde gobiernan los populares porque se trata de una norma que es "no sólo una barbaridad, sino inconstitucional".