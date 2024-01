El Gobierno defiende el "diálogo" como estrategia para "garantizar la paz social"

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la apuesta del Ejecutivo por impulsar el "acuerdo y el diálogo" como vía para lograr "garantizar la paz social". Alegría ha insistido en este camino como el adecuado en contraposición con la "coalición antisocial" formada por el Partido Popular y Vox.

La ministra ha realizado estas declaraciones este sábado en la finca Quintos de Mora, situada en Los Yébenes, en la provincia de Toledo, durante un encuentro entre los ministros del Gobierno. El presidente pedro Sánchez ha convocado a los integrantes de su Ejecutivo para "dar un impulso" a la estrategia política que seguirán durante esta legislatura.

La portavoz ha señalado que el proyecto político para los próximos cuatro años está formado por "tres pilares fundamentales", que serían "empleo, derechos y convivencia". Además, la ministra ha destacado que, como inicio de este plan, el Gobierno ya ha aprobado en estos meses la ley de paridad, el aumento de las pensiones y el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Medidas para garantizar la paz social

Alegría, que ha reivindicado también que el Ejecutivo ha puesto en marcha más de 1.000 millones de euros para "mejorar la ciencia", ha hecho hincapié en que estas medidas han salido adelante "con acuerdo y con diálogo", herramientas "básicas y fundamentales que garantizan la paz social y que las reformas perduren en el tiempo".

Frente a ello, ha situado a la "coalición reaccionaria" y "antisocial" del PP y Vox que "dicen no a la subida de las pensiones, no a la bonificación del transporte, no a cualquier avance social en este país". "Su único proyecto pasa por ilegalizar a todos aquellos partidos políticos que no piensan como ellos", ha lamentado Alegría, para concluir que ante ello, el Ejecutivo "va a seguir trabajando, atendiendo y dando respuesta a los problemas" de los españoles durante los próximos cuatro años.