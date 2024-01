El Gobierno francés quiere medidas contra la "competencia desleal" en la agricultura

Gabriel Attal, el primer ministro francés, ha afirmado este domingo durante una visita a una explotación agrícola en Indre-Loite que el Gobierno de Francia impondrá "nuevas medidas" para limitar la "competencia desleal" por parte de trabajadores del sector del campo extranjeros que importan sus productos al país galo.

"No es normal que haya países vecinos que usan ciertos productos que vosotros no podéis usar y ellos sí", ha afirmado el político interpelando a los agricultores, en referencia a los productos fitosanitarios de los que si se hace uso en las explotaciones españolas o italianas pero no en las francesas.

Attal respondió así a uno de los agricultores que acudió a la visita, que aseguro que "es muy hipócrita" que Francia importe productos agrícolas de países que "están fastidiando todo su ecosistema". El primer ministro se mostró a favor de lo expresado por el trabajador y añadió que "hay que avanzar a nivel europeo" y que se evaluará el caso de cada producto para tomar las medidas pertinentes.

Agricultores amenazan con bloquear el acceso a París

Attal acudió a la explotación agrícola en la víspera de que dos importantes organizaciones del sector, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) y Jóvenes Agricultores (JJAA) de la región parisina, aseguren que van a bloquear los accesos a la capital "de manera indeterminada" a partir de este lunes 29 a las 13 horas GMT. Aunque este fin de semana hubo signos de que la revuelta se desinflaba (los bloqueos en carreteras y autopistas cayeron en más del 50%) tras los anuncios del Gobierno del viernes, estas dos organizaciones siguen en pie de guerra.

El Ejecutivo ha asegurado que no tiene intención de enviar efectivos policiales para disipar las actuales protestas, que juzga pacíficas, aunque se bloqueen infraestructuras públicas. Resta la incógnita de saber cómo reaccionará el Gobierno si París queda desabastecido por los cortes.

No obstante, se han registrado esporádicos episodios de violencia, como la quema de la fachada de la delegación del Gobierno en la ciudad de Agen (sur de Francia) el pasado miércoles. El viernes otros dos edificios públicos resultaron calcinados por los manifestantes: el de la Mutualidad Social Agrícola en Narbona (sur) y el de las Aduanas en Nimes.