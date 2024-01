El Gobierno impone a los empresarios una subida del SMI del 5% y llega a 1.134 euros

El Ministerio de Trabajo ha cerrado con los sindicatos una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5% para llevarlo hasta los 1.134 euros en 14 pagas, lo que supone un incremento de 54 euros mensuales respecto a la normativa actual. La cartera de Yolanda Díaz impone así a los empresarios un alza superior al planteado antes de que estos se apartaran del acuerdo por la negativa de Hacienda a valorar el traslado de este aumento de los costes salariales en las contratas públicas. La CEOE ha abandonado la reunión antes de que esta llegara a su término, según trasladan a La Información fuentes presentes en la mesa, tras ver cumplida la 'amenaza' lanzada por secretario de Estado de Empleo, quien advirtió de que en el caso de no acercar posiciones, esta parte "pagaría las consecuencias".

La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, y el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, han celebrado el pacto alcanzado esta mañana a pesar de lamentar que finalmente no haya sido a tres. Los negociadores sindicales se han mostrado satisfechos por haber conseguido que los trabajadores que cobran el SMI vean repercutido el incremento ya en la nómina del mes de enero, ya que el cambio tiene efectos retroactivos desde el pasado día 1 y será aprobada en Consejo de Ministros antes de final de mes, según ha apuntado Joaquín Pérez Rey. Todos estos trabajadores verán incrementado su poder adquisitivo, dado que el IPC medio de 2023 se ha situado en el 3,5% con el dato confirmado por el INE.

"Ningún convenio en España puede situarse por debajo del SMI que es el que hoy hemos pactado" respondía Vicente al ser preguntada por las trabas que conlleva el hecho de que las patronales no hayan rubricado la subida. No obstante, los sindicatos admiten que no será sencillo trasladar el acuerdo bipartito a la negociación colectiva que recoge un incremento dos puntos porcentuales superior al planteado por los empresarios. Precisamente esta era una de sus principales preocupaciones, ya que en algunos sectores se acaban absorbiendo los complementos que ya tenían los trabajadores y en consecuencia, no ven crecer su nómina en línea con lo pactado. Los sindicatos quieren cambiar la redacción del real decreto, algo que Díaz está dispuesta a abordar, pero no en la norma que recogerá la subida del 5%.