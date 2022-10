La gran empresa familiar confía en una mejora en 2023: "Lo peor ya ha pasado"

Durante estos días está teniendo lugar en Cáceres el congreso anual del Instituto de Empresa Familiar (IEF). Para muchos, el segundo lobby económico con mayor capacidad de presión después del Ibex-35. Allí se han reunido hasta medio millar de empresarios para compartir su visión y sus perspectivas en medio del escenario de incertidumbre que vive la economía española tras el inicio de la guerra en Ucrania. No obstante, los empresarios no se arrugan ante esta adversidad y comparten para este periódico su optimismo ante el devenir incierto que se aproxima. "Yo creo que ya hemos tocado techo, ahora lo que toca es recuperarse".

"No estamos tan mal" o "hay esperanza" son algunas de las frases que los empresarios de diversos sectores (bancario, industrial, farmacéutico, construcción o transportes) utilizan para describir la situación actual. Un análisis cargado de esperanza, pero donde no se olvida el ambiente de incertidumbre que impregna en todo el país. "Esta crisis no es como la de 2008, ni de lejos. Poco a poco nos iremos levantando. Podemos decir que hoy somos un barco estable que navega bajo la niebla", dice un empresario relevante en el sector del transporte.

Desde el sector industrial, sin embargo, van más allá y ponen fechas para la recuperación. "A partir de enero la cosa va a empezar a arrancar. Para el segundo semestre, es decir, a partir de julio, la cosa ya irá a mejor. Lo que yo veo en el sector es que muchas industrias habían dejado de hacer inversiones por el coste de las materias primas, pero ahora esta se va a relanzar de nuevo". "Hay cierta demanda contenida que tiene que salir. Yo creo que a corto plazo va a mejorar el escenario. Todo apunta a que la inflación ha llegado a su punto. Es verdad que la guerra está ahí y el botón nuclear también, pero yo soy optimista", apunta otro empresario consultado.

"Ahora mismo la situación económica no la vemos mal", comentan fuentes del sector de la banca, que apuntan a enero como el mes "clave" para conocer el futuro de la economía del país. "Ahí veremos cuáles han sido los efectos de la subida de los tipos de interés". "Yo la cosa no la veo mal", dicen fuentes del sector de la construcción, que prosiguen, "el problema es que luego las personas se asustan, pero, de momento, y salvo los problemas puntuales con la crisis de suministro, el escenario no lo veo mal". Por otro lado, desde el sector farmacéutico sostienen "nuestro gremio, y en general todo el sanitario, está bien porque está muy protegido".

La gran empresa familiar ve luz, aunque rechaza las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha decidido no asistir al congreso anual. Su nombre genera resoplidos entre los empresarios. "Es un bluf, esperemos que le quede poco", exponen. Sánchez inició el pasado verano una campaña muy agresiva contra las grandes compañías que se ha traducido en nuevos impuestos a las energéticas y a las entidades financieras. "Al empresariado hay que cuidarlo", coinciden los empresarios allí reunidos.

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, sí que ha aparecido por el congreso de la gran empresa familiar. Allí, ha aprovechado para criticar el plan fiscal del Gobierno y alertar de la posibilidad de una fuga de empresas y, por ende, capital, a otros países, como Portugal. El gallego ha vuelto a instar a un ajuste del IRPF para aquellas rentas menores de 40.000 euros. Además, ha puesto el foco en la deuda española que -según dice- ha sido el doble que la de otros países de nuestro entorno.