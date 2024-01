El alza de ventas en España, del 9,4%, ayudan a Dia frente a una Argentina débil

Los supermercados Dia ha informado este miércoles de un incremento del 9,4% de sus ventas brutas en España alcanzando los 4.855,8 millones de euros durante el año 2023. Esto supone también un avance del 10,7% en venta comparable en el ejercicio. A nivel global, incluyendo la importante actividad de la distribuidora en Argentina y Brasil, ha supuesto unas ventas de 7.649,7 millones de euros y un 3,1% más en términos de ventas comprable ('like for like') comparado con 2022.

Desde Dia destacan que "el desempeño en España afianza el avance de su cuota de mercado a superficie comparable y ratifica la solidez de la transformación iniciada en 2019". En conreto, la firma ha transformado su negocio en España y Argentina acelerando el despliegue de e-commerce y ampliando la red de franquicias. En este sentido, han atribuido a todas las transformaciones mencionadas que las ventas brutas a nivel global del grupo en el cuarto trimestre hayan alcanzado los 1.983,8 millones de euros en el cuarto trimestre.

Desde la cadena de supermercados han informado también de que, solo en España, la venta online se ha disparado un 26% en el último trimestre del año comparado con lo sucedido un año antes. Lo que eleva al 4% su aportación a las ventas netas, lo que supone un punto porcentual más que en los últimos tres meses de 2022. Unas cifras que para la distribuidora vienen impulsadas por la nueva web 'dia.es', la app Dia y sus 5,8 millones de clientes fidelizados. Además, las ventas brutas, se han situado en los 1.245 millones de euros en el citado periodo. un 6,3% más que en el mismo periodo del año pasado y un 7,1% en términos de venta comparable.

Impulso al 'Plan Renove' Dia ha seguido avanzando en su 'Plan Renove' particular con 31 renovaciones y 27 aperturas de nuevas tiendas. En total, durante 2023 la distribuidora realizó 523 remodelaciones de tiendas (289 en España y 234 en Argentina) y 112 aperturas (36 en España y 76 en Argentina). Al cierre del ejercicio, en diciembre, la distribuidora contaba con 2.880 tiendas operando bajo el nuevo modelo, un 73% de la red (excluyendo las tiendas Clarel y las de Dia Portugal). Por país, España cuenta con 2.002 tiendas operando bajo el nuevo modelo, el 86% de la red; Argentina tiene 863, el 82% de la red; y Brasil 15 establecimientos (3% del total).

Argentina: lastrados por la devaluación del peso

Por otro lado, en Argentina Dia se consolida como el segundo mayor operador dle país y líder en Buenos Aires. "El número de ticketas y la frecuencia de compra mantienen una tendenci apositiva, apoyados en la fortaleza de la estrategia de proximidad", han apuntado desde la distribuidora. En concreto, se ha registrado un avance dle 7,8% en el último trimestre del año pasado aunque las ventas mermaron por la devaluación del peso respecto del dólar, que alcanzó el 142% en los últimos tres meses del año pasado en comparación con el trimestre anterior.

El mercado brasileño siguió impactado por la fuerte competencia de este mercado y las agresivas políticas de promoción en el sector retail. En el cuarto trimestre, las ventas brutas alcanzaron los 225 millones de euros.