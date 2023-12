¿Las transferencias se declaran a Hacienda si superan un límite?

Los medios de pago digitales están ganando la batalla a los pagos con dinero en efectivo. Son más cómodos para el usuario y también más fáciles de rastrear para el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que siempre busca poder trazar lo que los usuarios hacen con el dinero. Pero, ¿hay que declarar las transferencias bancarias? ¿Y los envíos de dinero con Bizum?

El organismo trata de evitar que se produzcan ilegalidades en los movimientos de dinero al hacer una transferencia de un banco a otro o de un país a otro. Por eso mismo existen límites a los pagos en efectivo y movimientos bancarios por los que el banco informará a Hacienda.

¿Te puede multar Hacienda por las transferencias bancarias? ¿Existe algún límite para enviar dinero por Bizum? ¿Y para sacarlo del cajero? Estas son las cifras que debes tener clara en cada operación y qué sucede si te las saltas o si no informas a Hacienda de determinados movimientos.

¿Cuál es el límite de dinero para pagar en efectivo?

La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, marca que un límite 1.000 euros para los pagos en efectivo en operaciones entre empresas y autónomos.

Esta cifra se eleva hasta los 10.000 euros para personas físicas con el domicilio fiscal fuera de España.

¿Cuál es el importe máximo permitido por Hacienda en transferencias?

Hacienda no establece ningún límite a las transferencias. Puedes enviar por transferencia bancaria la cantidad que quieras. Sin embargo, la entidad financiera avisará a la Agencia Tributaria de las operaciones bancarias que superen los 10.000 euros.

También lo harán de los pagos y cobros en metálico superiores a los 3.000 euros como, por ejemplo, ingresar dinero por ventanilla o a través del cajero. De ahí que se piense muchas veces que si no se superan los 3.000 euros tampoco hay que declarar las donaciones, cuando no es así.

Esto no quiere decir que haya que pagar ninguna multa, simplemente que Hacienda recibirá esa información y podría pedirte explicaciones si considera que es un movimiento sospechoso.

¿Hay que declarar estas transferencias bancarias? No, según explican desde Hacienda las transferencias bancarias no son objeto de declaración, aunque su cantidad supere los 10.000 euros.

¿Qué transmisiones sí hay que declarar ante Hacienda?

No es necesario declarar las transferencias bancarias porque ya existe un registro de la operación y, además, el banco informará a Hacienda.

Sin embargo, hay otro tipo de movimientos de dinero de los que sí es obligatorio informar a Hacienda. Se trata de los envíos y recepciones de dinero fuera de España o cuando sales del país con ciertas cantidades de dinero. En concreto:

Enviar o recibir de fuera de España un pago superior a 10.000 euros o su equivalente en moneda extranjera.

un pago superior a 10.000 euros o su equivalente en moneda extranjera. Entrar o salir del país con 10.000 euros o más o su equivalente en moneda extranjera.

con 10.000 euros o más o su equivalente en moneda extranjera. Movimientos bancarios dentro de España superiores a 100.000 euros o su equivalente en moneda extranjera.

dentro de España superiores a 100.000 euros o su equivalente en moneda extranjera. Movimientos de medio de pago en metálico por valor de 100.000 euros o más o su equivalente en moneda extranjera.

En estos cuatro casos, tendrás que presentar el Modelo S1 de la Agencia Tributaria para informar de la operación y dar los datos quiénes intervinieron en la operación.

¿Te pueden multar por no informar de una transferencia bancaria?

Como hemos visto, no existe obligación de declarar las transferencias bancarias, por lo que Hacienda no te podrá multar si no informas sobre ellas.

Otra cuestión diferente es si no rellenas el Modelo S1. En ese caso sí que existe una sanción que puede llegar hasta los 2.500 euros, además de una multa de 150 euros. En concreto, Hacienda podrá sancionarte con entre un 2% y un 25% del importe no declarado.

¿Qué límites de envío de dinero existen en Bizum?

El propio sistema de Bizum tiene sus límites. Como emisor, no podrás enviar más de 1.000 euros por operación ni más de 2.000 euros al mes. Además, también existen un máximo de 5.000 euros que puedes transferir con Bizum.

Con la recepción del dinero ocurre algo parecido. Puedes recibir hasta 2.000 euros al día. En cualquier caso, no podrás superar las 60 operaciones mensuales.

Las operaciones con Bizum no se declaran con carácter general, pero sí que existe un límite a partir de cuál hay que incluirlas en la renta. A partir de los 10.000 euros al año, habrá que incluir ese dinero en la declaración de la renta.

Además, si usas Bizum para cobrar el alquiler o cualquier venta, tendrás que declararlo.