Hacienda no siempre gana: perdonan una deuda de más de 50.000 euros por una donación

Dejarse dinero entre familiares no es una práctica tan rara o infrecuente. No, no hablamos de cantidades para afrontar gastos del día a día, sino a cantidades de dinero más altas para acceder a la compra de inmuebles o vehículos, por ejemplo. Esta práctica es muy habitual, pero de no declararse como se debe puede acarrear problemas económicos que nos vayan de las manos.

Esto es lo que pasó a un hombre de Lleida que le cedió una cierta cantidad de dinero a su pareja para la compra de inmueble que estaría, posteriormente, a nombre de ambos. El hombre vendió otro inmueble para poder comprar la nueva vivienda sin que nadie les avisara de que, al registrar el nuevo bien a nombre de los dos, este acuerdo se trataba de una donación.

Una deuda de 80.000 euros

Las donaciones hay que declararlas como tal, aunque no se esté obligado a pagar impuestos según los casos. En cada comunidad se aplican unas excepciones u otras según el grado de consanguineidad y el plazo en el que se ha emitido la donación. para pagar la parte que corresponda de impuestos.

Esta pareja, en concreto el hombre, que se entiende como el donante, no habría declarado nada y, por lo tanto, acabó siendo sancionado por Hacienda. La deuda ascendió a los más de 80.000 euros entre la sanción propiamente dicha, los impuestos y otros gastos derivados.

Así pues, esta pareja decidió hipotecar el inmueble en el que vivían además de otra propiedad para poder conseguir el dinero y pagar. Por otro lado, ante el apremio por conseguir esta cantidad tan elevada, solicitaron también varios créditos rápidos que resultaron tener cláusulas abusivas.

La deuda les sobrepasó

Durante un tiempo siguieron pagando religiosamente las deudas contraídas para saldar su situación con la Agencia Tributaria, hasta que varios eventos empeoraron su situación: la fábrica en la que trabajaba la mujer sufre un incendio, por lo que a ella la incluyen en un ERTE con un sueldo de 800 euros; fallece la madre de él, quien les ayudaba mensualmente; y la inquilina a la que tenían alquilado un inmueble les dejó de pasar. Además, las hijas de la pareja viven en el domicilio familiar y él sufre una discapacidad del 33%.

El banco se negó a ampliar la hipoteca que pesaba sobre la vivienda y, finalmente, la situación económica empeoró hasta el punto que no pudieron pagar las deudas que se habían ido acumulando. Llegado este momento, el juzgado de primera instancia número 6 de Lleida perdonó los 57.226 euros de deuda que les quedaba por pagar a esta pareja aplicando la Ley de Segunda Oportunidad.

Así, después de haber sufrido un gran periplo económico, la pareja puede retomar la normalidad sin estar ahogados por una deuda que sobrepasaba, al final, su capacidad financiera y que habrían contraído por un error administrativo del que, además, nadie les informó.