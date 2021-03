El sistema informático del SEPE sufre un ciberataque y paraliza sus servicios. 

Maravilloso.



-Pedí cita previa del SEPE hace 17 días y me citaron hoy a las 11AM.



-Llego y no funciona el sistema. Que pida cita de nuevo y espere.



-Intento pedir cita online y, oh sorpresa, la web caída.



Diría que nos vamos a la mi3rda si no estuviéramos ya hasta el cuello. https://t.co/TMfmqvDT5W pic.twitter.com/uhwU4vHajX