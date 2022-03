Vídeos de las marchas lentas en la M-40 de Madrid por la huelga de transporte

En este décimo día de la huelga de transportistas, nuevos sectores se suman al paro general. En este caso, se tratan de las grúas de asistencia en carretera que han decidido apoyar la iniciativa. Ya desde primera hora de la mañana, algunas autovías de la capital están viviendo marchas lentas de camiones, en concreto, algunos se están concentrando cerca del estadio Wanda Metropolitano para iniciar una nueva jornada de protestas.

Tal y como apuntan desde Telemadrid, los participantes pretenden emprender una marcha lenta que no tendrá una duración tan prolongada como en anteriores días. Algunos, se dirigen a los polígonos industriales para colapsar el acceso.

Pese a los primeros acercamientos, las ministras de Asuntos Económicos, Hacienda y Transportes se reunieron con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para estudiar la situación del sector, las posturas aún se encuentran alejadas. La CNTC ya avisó de que mantendría el paro indefinido, pese a la ayuda de 500 millones de euros para compensar el alza del precio de los carburantes que el Gobierno había puesto encima de la mesa para tratar de subsanar la situación.

Desabastecimiento en distintos sectores

La situación en muchas carreteras de la capital se repite a lo largo de estos días. Cientos de camiones realizan parones continuados en las autovías para protestar por el elevado precio de los carburantes, así como una serie de mejoras de las condiciones laborales para los trabajadores, como jubilación a los 60 años o reconocimiento de la totalidad de las enfermedades profesionales.

Las consecuencias ya están viendo en muchos sectores. Danone ha alertado que cerrará fábricas y no repartirá yogures de forma inminente si no se llega a un pacto. Mientras que Heineken España también ha manifestado este martes su "gran preocupación" por el impacto de los parones, que puede frenar su servicio en bares y supermercados. La lista de las industrias afectadas por el desabastecimiento no es precisamente corta: el lácteo, las gasolineras, el cárnico, plástico, la siderurgia, química, metalurgia y hasta, incluso, el agua potable.

Taxistas se unen a los transportistas



Otras marchas lentas en España

Taxistas unidos a transportistas paralizan Barcelona 💥



Las marchas lentas se repiten en otros puntos de la geografía española. Además, en las últimas horas se han unido nuevos sectores a esta huelga de transporte como los taxistas, las grúas de asistencia o las ambulancias.

Varios km de camiones y transportistas en huelga



