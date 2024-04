La importancia de comenzar a ahorrar cuanto antes

Desde que somos pequeños es importante que aprendamos a ahorrar y que comencemos a hacerlo lo antes posible, ya que cuánto antes se empiece a ahorrar, antes se podrá tener una base de ahorros que pueda hacernos disfrutar de una buena calidad de vida cuando se alcance la jubilación, además de poder tener un fondo de emergencia al que recurrir en el caso de que surja algún imprevisto.

La situación de cada persona es diferente, pero hay algunos aspectos que son de aplicación para todas, y es que es una realidad que el factor tiempo es clave para el ahorro. Cuánto antes se empiece a ahorrar, menos cantidad de dinero habrá que destinar cada mes a este fin y más colchón financiero se podrá disponer. Si empiezas a ahorrar ya avanzada tu vida profesional, deberás ahorrar cada mes una mayor cantidad de dinero para compensar el tiempo perdido y, por tanto, tendrás que hacer un mayor esfuerzo.

Además de que cuánto antes se empiece ahorrar, mayor será el capital acumulado, hay que tener en consideración que un ahorro a largo plazo tiene otros beneficios, siendo uno de ellos el de poder disfrutar de mayores posibilidades de rentabilidad. Esto se debe a que muchos de los productos de inversión y ahorro están pensados a largo plazo, además de que, al tener un mayor margen de tiempo, habrá más posibilidades de poder mitigar cualquier pérdida económica.

Consejos para ahorrar más

Dada la importancia que tiene el ahorro de cara al futuro, hay una serie de recomendaciones básicas que debes tener en cuenta para lograrlo, siendo aconsejable empezar por registrar y tener un control sobre tus gastos, elaborando un presupuesto mensual e ir apuntando todos y cada uno de los desembolsos que realizas. Así podrás tener más información de aquello en lo que gastas tu dinero y evitar los gastos prescindibles.

Los "gastos hormiga" a menudo hacen que estés gastando dinero en cosas que apenas utilizas, por lo que eliminarlos te puede ayudar en tu ahorro, al igual que comparar entre las tarifas de suministros y los precios de productos para encontrar aquellas opciones más económicas.

También es de gran ayuda fijar un presupuesto mensual y optar por un método de ahorro, como es el caso de la regla 50-30-20, que consiste en destinar el 50% de los ingresos a gastos fijos, un 30% a gastos variables y un 20% al ahorro. Para acumular ese dinero ahorrado, lo más indicado es crear una cuenta bancaria exclusiva para ellos, de manera que evites caer en la tentación de gastar ese dinero ahorrado.

Es importante siempre ser consciente de la importancia del dinero y de no malgastarlo en aquellas cosas que realmente no te hacen feliz o que no te aportan lo suficiente. Si piensas dos veces los gastos, te ayudará a darte cuenta de que en muchas ocasiones te dejas llevar por el impulso y que desperdicias un dinero que podrías destinar al ahorro.