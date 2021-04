Castilla y León elimina el Impuesto de Sucesiones: ¿ahorran los herederos?

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es una tasa que genera gran debate y varía según la comunidad autónoma. Afecta principalmente a quienes reciben una herencia y se aplican diferentes reducciones sobre la base imponible. Por tanto, mientras que en Madrid o en Murcia hay una bonificación del 99% en la cuota, en la Comunidad Valenciana es de un 75% y en Asturias entre el 95 y el 99%. Ahora Castilla y León ha aprobado la supresión de este impuesto entre cónyuges y familiares directos.

El acuerdo ha salido adelante con los votos favorables de PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Por Ávila (XÁv) y Vox y con la oposición del PSOE, Podemos y la procuradora no adscrita María Montero -ex de Cs-. Además, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que no será la última rebaja de impuestos. Pero, ¿cuántos herederos castellanoleoneses podrán beneficiarse?

Beneficiarios del cambio

Según lo que han determinado este impuesto estará bonificado al 99% para los familiares directos que componen el primer y segundo grupo. Es decir, se incluirán a los cónyuges, ascendentes o descendientes, adoptantes o adoptados y parejas de hecho que hayan convivido de forma estable durante al menos dos años y estén inscritos en el Registro de Uniones de Hecho de la comunidad.

Sin embargo, una de las principales polémicas ha surgido porque esta deducción solo favorecerá a entre un 0,2 y 0,6% de la población regional, es decir, unos 5.000 y 15.000 ciudadanos. "No beneficia al conjunto de los ciudadanos, solo a los ricos, a los que más tienen, a sus amigos", comentó la socialista Rosa Rubio en la Junta.

Rebajas anteriores

La propia Junta ha estimado que las arcas públicas dejarán de ingresar unos 35 millones de euros al año, lo que también supondrá un gran ahorro para los ciudadanos. Hasta ahora los castellanoleoneses que integrasen el grupo I tenían acceso a una reducción de 60.000 euros. Al igual que el grupo II, a quien añadía 6.000 adicionales por cada año menos de veintiuno que tenga el contribuyente.

También existía una reducción variable calculada como la diferencia entre 400.000 euros y la suma de las cantidades anteriores y las deducciones estatales. Y bonificaciones del 99% para jóvenes, personas con laguna discapcidad y traspasos de empresas o explotaciones agrarias.

Además, la candidata a la presidencia del Gobierno regional en las elecciones del 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, también ha anunciado que ampliará el beneficio fiscal en sucesiones a los tíos y sobrinos (un 10%) y entre hermanos (un 15%).