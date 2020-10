¿Quién cubre los gastos del Impuesto de Sucesiones si hay varios herederos?

El Impuesto de Sucesiones es un tributo personal y directo que grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas. Se trata de uno de los trámites que los herederos deberán gestionar cuando fallezca un familiar, en este caso con un plazo de 6 meses, ya que de lo contrario no podrán acceder a la herencia. Sin embargo, en muchas ocasiones se busca evitar este pago. El responsable, a quien la Administración le reclamará que pague, es el heredero, pero ¿qué ocurre si hay más de un heredero? ¿Quién debe asumir ese pago?

Todos los herederos son los responsables de este impuesto. Al tratarse de un impuesto personal, cada una de las persona que reciban parte de la herencia, ya sea heredero o legatario, deberá liquidarlo en el plazo estipulado. Si el heredero renuncia a la herencia, deberá hacerla a través de documento público, no tendrá que liquidar este impuesto, dado que no recibe bienes. No obstante, en caso de tener obligación de pagar hay que tener en cuenta que la cuantía a pagar no será la misma, sino que dependerá de diferentes factores.

En primer lugar, dependerá del valor de lo que se reciba. Es decir, si la herencia se reparte a parte iguales, todos los herederos asumen el mismo importe. Por el contrario, si el reparto es desigual, también lo será cuánto se paga a nivel fiscal, de manera que quien más reciba más pagará.

Por otra parte, el importe a pagar también dependerá del parentesco. El porcentaje varía según el grado de consanguineidad del heredero con el fallecido. De manera general, cuanto más lejano es el parentesco, más elevado es el porcentaje que se paga. Además, hay familiares, especialmente cercanos, que están exentos o se les aplica un porcentaje mínimo a ciertos importes heredados.

Igualmente, hay que tener en cuenta que este impuesto es competencia de las Comunidades Autónomas, de manera que cada región establece el porcentaje a pagar de la herencia. No obstante, los herederos de una misma herencia están sujetos a los mismos porcentajes porque el impuesto de sucesiones se paga en la CCAA donde el fallecido tuviese su residencia habitual.

Para facilitar la liquidación de este impuesto, los herederos no tienen obligación de pagarlo con sus bienes, sino que pueden recurrir a la propia herencia. En concreto, se podrá recurrir a la cuenta del fallecido. Si entre los bienes que integran la herencia existe dinero depositado en entidades bancarias, los herederos pueden pagar el impuesto sobre sucesiones con cargo a esos fondos. La ley permite que, antes de liquidar el Impuesto sobre Sucesiones, las entidades bancarias autoricen la salida de fondos que integran una herencia con la finalidad exclusiva de pagar el Impuesto sobre Sucesiones.