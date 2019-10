Galicia quita el Impuesto de Sucesiones: esto se paga en herencias por CCAA

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las herencias directas será gratis en Galicia a partir de 2020. La medida, que elimina el pago en herencias entre padres e hijos en importes que no superen el millón de euros, fue aprobada por el Consello de la Xunta en el proyecto de presupuestos de Galicia para el año que viene. Desde 2016, el 99% de las herencias directas tramitadas en Galicia estaban exentas del pago al si no superan los 400.000 euros, y ahora el porcentaje ascenderá hasta el 99,94%. Una medida de la que disfrutan los gallegos pero que no es igual en toda España. ¿Cuánto se paga en herencias en cada comunidad autónoma?

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas en una herencias, depende de cada comunidad autónoma, ya que la normativa estatal solo establece cómo calcular la base imponible y la base liquidable, pero depende de las autonomías establecer sus propias leyes en lo relativo a este tributo.

La normativa central diferencia entre cuatro grupos de parentesco: I (descendientes y adoptados menores de 21 años); II (descendientes y adoptados mayores de 21 años, cónyuges, ascendientes y adoptantes); III (colaterales de segundo grado (hermanos) y tercer grado (sobrinos y tíos) ascendientes y descendientes por afinidad; IV (colaterales de cuarto grado (primo), grados más distantes). A continuación, el pago de estos y su tipo de gravamen lo definen los gobiernos autonómicos.

Al igual que en Galicia, Andalucía aprobó recientemente un Real Decreto que permite la bonificación del 99%, tanto en las herencias como en las donaciones de los incluidos en el grupo I y II. Del mismo modo, Murcia, Extremadura, Madrid, Cataluña, La Rioja y Aragón ofrecen una bonificación del mismo porcentaje en el tributo. Castilla-La Mancha, por su parte, ofrece una bonificación de entre el 80% y el 100% para los dos primeros grupos de parentesco.

En el otro lado de la balanza se encuentra Castilla y León, donde solo hay una reducción máxima de 60.000 euros en el grupo I, y 6.000 euros adicionales en el grupo II. Esta comunidad tiene uno de los regímenes fiscales más duros en Sucesiones y Donaciones que ha salido a la palestra recientemente con el caso de Paloma Alonso, la mujer arruinada por el Impuesto de Sucesiones.

Por otro lado, la Comunidad Valenciana presenta bonificaciones de hasta el 75% y Asturias una del 99% en caso de heredar una vivienda. Navarra es la única comunidad que no tiene bonificaciones, pero el tipo de gravamen varía en función del parentesco. Entre ascendientes y descendientes el tipo varía entre el 2% y el 16%.

Además del porcentaje de bonificación, un dato a tener muy en cuenta es el del límite de cuantía bonificada, que también varía entre comunidades. Si en Galicia esta cifra asciende hasta el millón de euros, en Aragón se eleva hasta los tres millones, en La Rioja es de 500.000 euros y en Asturias de 300.000.